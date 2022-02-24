德總理：目前不應將俄羅斯從SWIFT中移除 烏外長：烏克蘭人民的鮮血將在他們的手上

德國/烏克蘭/俄羅斯

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2月24日表示，切斷俄羅斯與SWIFT國際結算系統的聯繫不應成為歐盟對俄羅斯的第二套制裁方案的一部分。

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朔爾茨周四在回答關於SWIFT國際結算系統的問題時對記者說：“非常重要的是，我們要同意那些已經準備好的措施，並為可能需要超越這些措施的情況保留其他一切（選項）。”朔爾茨當天在抵達歐洲理事會定於討論俄羅斯入侵烏克蘭的緊急峰會時對記者作出了以上表態。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）另在接受德國電視二台採訪中指出：“我們將不得不購買更多的天然氣，但也要從其他國家購買煤炭。”他補充說，德國有一半的天然氣來自俄羅斯，過於依賴俄羅斯供應的石油和天然氣。

哈柏克說，預計在俄羅斯襲擊烏克蘭後，石油和天然氣價格在短期內將繼續上漲，但他說希望價格以後能在可控水平上趨於平穩。他強調，不認為德國政府本周早些時候停止認證，後遭美國制裁的北溪2號管道能夠在短期或中期內上線。

烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）周四晚通過推特表示：“在這一點上，我不會用什麼外交辭令。每個現在懷疑是否應該禁止俄羅斯進入SWIFT的人都必須明白，無辜的烏克蘭男人、女人和兒童的鮮血也將在他們的手上。禁止俄羅斯進入SWIFT。”

庫萊巴強調：“考慮一下這個問題。普京在歐洲仍在肆虐的新冠疫情中發動了一場大規模的侵略戰爭。除此之外，俄羅斯人現在還轟炸烏克蘭醫院。這已經超越了邪惡。任何政府現在能做出的唯一道德選擇就是通過一切手段支持烏克蘭。”

公開資料顯示，總部設在比利時的SWIFT（環球銀行金融電信協會），成立於1973年，是一個連接全球數千家金融機構的高安全性網絡，金融機構使用它來發送安全信息和支付指令。簡單來說，全球擁有眾多金融機構，國家間的標準又存在差異，國內金融機構與國外金融機構打交道時，SWIFT就是目前國際上傳遞金融信息的一個主要渠道。

在國際上做金融交易，用美元支付，當前仍很難繞開SWIFT系統，另一個是CHIPS（紐約清算所銀行同業支付系統）。俄羅斯目前約有一半的貿易是以美元和英鎊進行的。據相關人士介紹稱：“基本跨境轉賬銀行間都需要走SWIFT，如果被移除，就無法用美元結算了，只能用本國貨幣，或者是和其他簽訂了外幣互換的國家進行貿易。這也是為什麼SWIFT控制了大多數的美元貿易。”

此外，庫萊巴表示，已向“歐安組織（OSCE）的強化常設理事會通報了俄羅斯對烏克蘭的野蠻入侵。我們需要更多的制裁，我們需要更多的武器來加強我們的防禦，我們需要為現在遭受俄羅斯侵略的人提供人道主義支持。”

庫萊巴還與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行了通話。他介紹稱：“就如何制止俄羅斯對烏克蘭的野蠻侵略戰爭進行通話。國務卿向我通報了美國對俄羅斯的新制裁，以及提供新的防禦性武器以幫助烏克蘭自衛的計畫。烏克蘭堅守陣地。我們需要世界來幫助我們。”