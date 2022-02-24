歐盟27國領導人同意進一步全面制裁俄羅斯，白俄羅斯也將受到制裁

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟27國領導人2月24日晚間在布魯塞爾舉行的歐洲理事會緊急會議上同意通過對俄羅斯實施第二套全面的制裁計畫。歐盟在一份聲明中表示：“這些制裁涵蓋了（俄羅斯的）金融部門、能源和運輸部門、（軍民）兩用物品以及出口管制和出口融資、簽證政策、俄羅斯個人的額外列名和新的列名標準。”

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作為歐盟最高決策機構，歐盟27國領導人在周四晚的歐洲理事會會議後發表了聯合聲明。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）以視頻的方式向歐盟27國領導人進行了發言。歐洲理事會主席、比利時前首相米歇爾通過推特表示：“我們讚揚烏克蘭人民的決心和勇氣。歐盟團結一致，聲援烏克蘭。”

歐盟27國領導人會後發表的聯合聲明說：“歐洲理事會最強烈地譴責俄羅斯聯邦對烏克蘭無端和無理的軍事侵略。俄羅斯的非法軍事行動嚴重違反了國際法和《聯合國憲章》的原則，破壞了歐洲和全球安全與穩定。歐洲理事會強調，這包括烏克蘭選擇自己命運的權利。俄羅斯對這一侵略行為及其造成的所有破壞和生命損失負有全部責任。他將被追究其行為的責任。”

聲明說：“歐洲理事會要求俄羅斯立即停止其軍事行動，無條件地從烏克蘭全境撤出所有部隊和軍事裝備，並充分尊重烏克蘭在其國際公認邊界內的領土完整、主權和獨立。歐洲理事會呼籲俄羅斯和俄羅斯支持的武裝編隊尊重國際人道主義法，並停止其造謠運動和網絡攻擊。”

聲明說：“歐洲理事會對俄羅斯的侵略造成的悲慘的生命損失和人類痛苦表示遺憾。它聲援那些生活受到這一無理和不合理攻擊影響的婦女、男子和兒童。它呼籲俄羅斯和俄羅斯支持的武裝編隊允許安全和不受阻礙地提供人道主義援助，並向所有需要的人提供援助。”

聲明說：“歐洲理事會還強烈譴責白俄羅斯參與這次對烏克蘭的侵略，並呼籲他不要採取這種行動，遵守其國際義務。”

聲明說：“歐盟對俄羅斯承認烏克蘭自稱的分離主義實體並部署其武裝力量作出了迅速和果斷的反應，採取了限制性措施作為回應。歐洲理事會今天與我們的夥伴和盟友密切協調，同意採取進一步的限制性措施，對俄羅斯的行動施加大規模和嚴重的後果。這些制裁措施涵蓋了金融部門、能源和運輸部門、（軍民）兩用物品以及出口管制和出口融資、簽證政策、俄羅斯個人的額外名單和新的列名標準。歐洲理事會將毫不拖延地通過歐盟委員會和歐盟外交與安全政策高級代表編寫的提案。”

聲明說：“歐洲理事會呼籲緊急準備和通過進一步的個人和經濟制裁方案，其中也包括白俄羅斯。”

聲明說：“歐洲理事會重申，它堅定不移地支持烏克蘭在其國際公認邊界內的獨立、主權和領土完整。它呼籲所有國家不承認兩個自稱的分離主義實體，不為其提供便利或任何形式的援助。”

聲明說：“歐盟團結一致聲援烏克蘭，並將繼續與國際夥伴一起支持烏克蘭及其人民，包括通過額外的政治、財政、人道主義和後勤支持以及國際捐助者會議。繼2016年12月歐盟國家元首或政府首腦的決定後，歐洲理事會承認烏克蘭的歐洲願望和歐洲選擇，正如結盟協議中所述。”

聲明表示：“歐洲理事會堅信，在21世紀，使用武力和脅迫來改變邊界的做法是不可取的。緊張局勢和衝突應該完全通過對話和外交手段解決。歐盟將繼續與鄰國密切合作，並重申其對格魯吉亞和摩爾多瓦共和國的主權和領土完整的堅定支持和承諾。它將繼續在聯合國、歐安組織、北約和七國集團內與合作夥伴和盟友進行強有力的協調。”

聲明說：“歐洲理事會呼籲在各個層面推進準備工作，並特別邀請歐盟委員會提出應急措施，包括能源方面的措施。”

聲明指出：“歐洲理事會將繼續處理這一問題。”