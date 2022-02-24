烏總統向全國發表講話：一個新的鐵幕降下將俄羅斯與文明世界隔開

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月24日向全國發表了電視講話。他在講話中向俄羅斯人呼籲：“ 如果你聽到我們的聲音，如果你理解我們，如果你明白你在攻擊一個獨立的國家，請到廣場上向你們國家的總統講話。”

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澤連斯基說：“我們今天聽到了什麼？不僅僅是火箭的爆炸聲、戰鬥聲、飛機的轟鳴聲。這是一個新的鐵幕降下的聲音，將俄羅斯與文明世界隔開。我們的國家任務是使這塊幕布不是通過我們的烏克蘭領土，而是在俄羅斯人的家裡通過。烏克蘭軍隊、我們的邊防軍、警察和特種部隊阻止了敵人的進攻。用衝突的語言來說，這可以稱為行動暫停。”

澤連斯基說：“在頓巴斯，我們的武裝部隊做得很好，哈爾科夫方向非常困難，保衛城市的部隊正在工作，他們很可靠，他們是我們的人。今天最棘手的情況是在南部。我們的部隊正在赫爾松的郊區進行激烈的戰鬥。敵人正從被佔領的克里米亞向外推進，試圖向梅利托波爾推進。”

澤連斯基說：“在我國北部，敵人在切爾尼戈夫地區緩慢推進，但有部隊守住它。在日托米爾地區建立了可靠的防禦。敵人在霍斯托梅爾的傘兵被阻擋，部隊被命令消滅他們。是的，我們，不幸的是，有損失，我們的英雄們的損失。是的，我們有被俘的俄羅斯士兵。我們的醫生正在幫助他們中的一些人--那些已經投降的人。許多俄羅斯飛機和許多裝甲車被摧毀。”

澤連斯基說：“是的，我們看到，許多俄羅斯人對正在發生的事情感到震驚。一些俄羅斯人已經在社交媒體上呼籲，他們反對這場戰爭。我們看到了這一點。但俄羅斯聯邦的領導人不太可能看到這一點。”

澤連斯基向俄羅斯人呼籲：“所以請你們。 如果你聽到我們的聲音，如果你理解我們，如果你明白你在攻擊一個獨立的國家，請到廣場上向你們國家的總統講話。我們是烏克蘭人。我們在我們的土地上。你們是俄羅斯人。現在你們的軍隊發動了一場戰爭。在我們國家的戰爭。我非常希望你能在紅場或你們首都莫斯科、聖彼得堡和俄羅斯其他城市的街道上的其他地方發言。不僅是在Instagram上——這非常重要。”

澤連斯基說：“我們在這個時候看到了什麼？對於國際社會來說，俄羅斯正在成為所謂的朝鮮民主主義人民共和國的類似物--這是完全孤立的。我一直在與夥伴國家和國際組織的領導人保持聯繫。俄羅斯已經開始受到一攬子大型制裁的第一批制裁，這是世界歷史上最強大的制裁。”

澤連斯基說：“沒有人能夠說服或強迫我們烏克蘭人放棄我們的自由、獨立和主權。但是，俄羅斯領導人似乎正試圖通過破壞他們國家的潛力來做到這一點。俄羅斯自2000年以來所成就的一切，現在都可以在世界面前被燒成灰燼。我們強調，烏克蘭並沒有選擇戰爭的道路。但烏克蘭提出要回歸和平。”

澤連斯基說：“烏克蘭人可以做什麼？幫助國防建設。加入烏克蘭武裝部隊和領土防禦部隊的行列。任何有戰鬥經驗的公民現在都會有用武之地。敵人是否能夠進一步推進我們獨立國家的領土，取決於你和我們所有人。請幫助志願者社區和醫療系統，例如，通過獻血。政治家和社區領導人：幫助人們，儘可能地確保當地的正常生活。每個人都應該照顧好自己的親人，照顧那些需要幫助的鄰居或熟人。記者的職責，一個重要的職責，是捍衛烏克蘭的民主和自由。”

澤連斯基說：“我今天與許多領導人交談--英國、土耳其、法國、德國、歐盟、美國、瑞典、羅馬尼亞、波蘭、奧地利和其他國家。如果你們，親愛的歐洲領導人，親愛的世界領導人，自由世界的領導人，今天不幫助我們，那麼明天戰爭將敲響你們的大門。”

演講最後，澤連斯基說：“榮耀屬於烏克蘭的武裝部隊! 榮耀屬於烏克蘭!”