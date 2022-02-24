烏總統澤連斯基簽署法令宣布進行全國總動員

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據國際文傳電訊社報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2月24日簽署了關於總動員的第69/2022號法令。

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根據烏克蘭總統府網站公布的文件，在俄羅斯聯邦對烏克蘭的軍事侵略方面，為了確保國家防務，保持烏克蘭武裝部隊和其他軍事編隊的戰鬥和動員準備，根據烏克蘭國家安全與國防事務委員會的建議，按照《烏克蘭憲法》第一部分106條第2款第1、17、20項，總統決定宣布和進行總動員。

澤連斯基已指示在以下地區進行動員工作：文尼察、沃倫、第聶伯羅彼得羅夫斯克、頓涅茨克、日托米爾、紮卡爾帕季亞、紮波羅熱、伊萬諾-弗蘭科夫斯克、基輔、基洛沃拉德。盧甘斯克、利沃夫、尼古拉耶夫、敖德薩、波爾塔瓦、羅夫諾、蘇米、特爾諾皮爾、哈爾科夫、赫爾松、赫梅利尼茨基、切爾卡什、切爾尼戈夫地區和基輔市。

動員工作將在該法令生效後的90天內進行。該文件規定徵募新兵、預備役人員和車輛，以滿足烏克蘭武裝部隊、國民警衛隊、烏克蘭安全局、國家邊防局和其他政府機構的需求，數量由動員計畫確定。

文件中寫道：“請烏克蘭武裝部隊總參謀部在總動員期限內確定國民經濟應徵入伍人員、預備役人員和車輛的徵兵順序和數量。”它規定，部長內閣應為動員和其他與宣布和進行總動員有關的措施提供資金，烏克蘭安全局必須在動員期間實施反情報措施。

同時，地方執行機構與地區人員配備和社會支持中心合作，在地方政府的參與下，在各種所有制形式的企業、機構和組織的參與下，個人企業家必須組織和確保公民及時通知和到達，被徵召入伍，裝備到達集結點和軍事單位，臨時分配建築物、構築物、土地、車輛和其他物質和技術手段。

他們還必須召集應徵者、預備役人員服兵役，並將他們送到烏克蘭武裝部隊、烏克蘭國民警衛隊、烏克蘭安全局的軍事單位和機構。烏克蘭國家邊防局，國家特別運輸局。烏克蘭國家特別通訊和信息保護局，烏克蘭其他軍事單位。

文件寫道：“地區國家行政機構的負責人應確保地區、縣和市醫療委員會的建立和運作。”據烏克蘭內政部稱，已向基輔民眾分發了10000支自動步槍。