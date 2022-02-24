獨立監督團體：俄羅斯53個城市已有逾1705人因參與反戰集會被拘留

俄羅斯/政治/烏克蘭

據俄羅斯獨立抗議監測機構OVD-Info在當地時間2月24日晚發布的最新消息顯示，在俄羅斯全國52個城市的反戰集會上，已有超過1528 人被拘留。其中，至少有830人在莫斯科被拘留，另有378人在聖彼得堡被拘留。截至莫斯科當地時間24日晚上23點21分，俄羅斯全國已有超過1705人在53個城市因參與反戰集會被拘留。

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據《紐約時報》報導，周四，成千上萬的抗議者走上俄羅斯城市的街道和廣場，抗議俄總統普京入侵烏克蘭的決定，但卻遭到了大批警察的包圍。許多俄羅斯人和世界各地的人們一樣，一覺醒來，得知普京先生已下令對一個經常被稱為“兄弟國家”的國家進行全面攻擊，感到非常震驚。 在抗議活動中，許多人說他們對俄羅斯軍事行動的消息感到沮喪和崩潰。

在莫斯科，在反對派活動家號召人們來到市中心的普希金廣場後，警察封鎖了那裡的通道。警察甚至驅散了最小的抗議者群體，通過擴音器命令他們離開該地區。幾百人，大部分是年輕人，在通往廣場的街道兩側，一些人高呼“反對戰爭！”，並展示了烏克蘭國旗。據統計逮捕情況的人權組織OVD Info周四晚介紹稱，警方在莫斯科現已拘留了至少830人。有關俄羅斯國內因參與反戰集會，實時更新的被拘留者名單可以通過OVD Info的網站查詢。

44歲名叫阿納斯塔西婭的抗議者說：“世界已經翻天覆地了。”她看到廣場上沒有站滿人，頓時哭了起來。她說：“每個人都必須在這裡，只有這樣才能顯示出正在發生一些可怕的事情。”她拒絕透露自己的姓氏，擔心會受到俄羅斯安全部門的影響。

在俄羅斯第二大城市聖彼得堡，防暴警察圍捕了170多名來到該市主要大道，涅夫斯基大街的抗議者。根據現場的錄像，他們戴着頭盔，全副武裝，打人並將抗議者推倒在地。在俄羅斯其他城市也有許多人出來，包括在烏拉爾山脈的一個主要城市葉卡捷琳堡，抗議者在一座列寧紀念碑前高呼 “反對戰爭！”。

據《莫斯科時報》報導，從俄羅斯南部城市陶里亞蒂到遠東城市哈巴羅夫斯克，都發生了抗議戰爭的個人形式的抗議，這基本上是在疫情限聚令的名義下俄羅斯唯一合法的公眾抗議形式。俄羅斯知名維權人士利特維諾維奇（Marina Litvinovich）周四呼籲俄羅斯人參加莫斯科時間晚上7點的反戰 “步行”活動，包括在莫斯科市中心的普希金廣場。據獨立的Dozhd廣播電台報道，不久之後，當局在利特維諾維奇她的家門口將其拘留。隨後，聚集在烏克蘭駐莫斯科大使館的幾名反戰抗議者被拘留。

據Znak.com新聞網站報道，在俄羅斯第四大城市葉卡捷琳堡，超過100人參加了反戰抗議活動。莫斯科檢察官警告說，未經許可的集會是非法的，將導致“負面後果”，俄聯邦調查委員會對“未經許可的”反戰示威者發出了特別警告。這些抗議活動是俄羅斯公眾抵制對烏克蘭發動軍事進攻的眾多表現之一。自普京周四上午宣布發動對烏克蘭戰爭以來，俄羅斯流行文化人士、名人、記者、文化人士和科學家都公開表示反對。