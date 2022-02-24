英首相宣布有史以來對俄規模最大和最嚴厲的一攬子制裁計畫

英國/俄羅斯/烏克蘭

英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月24日就俄羅斯全面入侵烏克蘭向英國議會下議院發表了講話。英國將對俄羅斯實施該國“有史以來規模最大和最嚴厲的”一攬子經濟制裁，包括所有在英國的俄銀行將被凍結，排除金融體系在外，禁止俄公司在英融資，凍結超過100個個人和實體資產，推動將俄羅斯從SWIFT國際支付體系中剔除等系列措施。約翰遜並向議員們承諾，英國將繼續向烏克蘭提供經濟和防禦性武器援助。

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約翰遜此前就俄羅斯入侵烏克蘭向英國發表了全國講話，並分別與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）、挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）等外國領導人進行了電話會談。他還參加了同樣於當天舉行的七國集團（G7）領導人峰會。在進行了一系列溝通活動後，約翰遜周四傍晚向英國議會下議院發表了講話。他在講話中說：“今天凌晨4點後不久，當第一枚導彈襲擊他美麗而無辜的國家及其勇敢的人民時，我與烏克蘭總統澤連斯基通話。我向他保證，英國將提供堅定不移的支持。我可以告訴下議院，在這個階段，烏克蘭人正在為他們的家庭和國家提供激烈的防禦，我知道每一位議員都會和我一樣對他們的決心表示欽佩。”

約翰遜說：“今天早些時候，普京又發表了電視講話，提出了一個荒謬的借口，說他尋求‘烏克蘭的非軍事化和非納粹化’。事實上，他正將其軍事機器的力量投向一個自由與和平的鄰國，違反了他自己的明確承諾和國家間文明行為的每一項原則，拒絕了這個國家和我們的盟友為避免流血所做的最大努力。為此，普京將在世界和歷史的目光中受到譴責：他將永遠無法從他的手中清洗掉烏克蘭的血。儘管英國和我們的盟友嘗試了各種外交途徑，直到最後時刻。”

約翰遜續稱：“我被迫得出結論，無論我們做什麼，普京總是決心攻擊他的鄰國。現在我們看到了他的真面目：一個相信帝國征服的血腥侵略者。我感到自豪的是，英國在我們的能力範圍內做了一切，幫助烏克蘭為這次襲擊做準備，在我們勇敢的朋友們保衛他們的家園時，我們將盡最大努力提供更多幫助。”

約翰遜在講話中談到：“現在我們有一個明確的任務：在外交上、政治上、經濟上，以及最終在軍事上（促成）弗拉基米爾·普京的這一可怕而野蠻的冒險必須以失敗告終。在今天下午的七國集團會議上，我們同意團結一致，使普京為其侵略付出的經濟代價最大化。這必須包括結束歐洲對俄羅斯石油和天然氣的集體依賴，這種依賴長期以來一直為普京提供權力。”

約翰遜說：“因此，我再次歡迎朔爾茨總理關於停止認證北溪2號的出色決定。議長先生，佔世界經濟總量約一半的國家現在正在對僅佔2%的國家施加最大的壓力，經濟壓力。就我們而言，今天英國宣布了俄羅斯有史以來最大、最嚴厲的一攬子經濟制裁。”

約翰遜宣布：“就我們而言，今天英國宣布了俄羅斯有史以來規模最大和最嚴厲的一攬子經濟制裁。通過新的金融措施，我們正在採取新的權力來針對俄羅斯金融。除了我們本周已經制裁的銀行之外，今天與美國一起，我們正在對俄羅斯外貿銀行（VTB）實施全面資產凍結。更廣泛地說，這些權力將使我們能夠將俄羅斯銀行完全排除在英國的金融體系之外，當然，英國擁有迄今為止歐洲最大的金融體系，阻止他們使用英鎊和通過英國結算付款。”

約翰遜強調：“由於俄羅斯目前約有一半的貿易是以美元和英鎊進行的，我很高興地告訴下議院，美國正在採取類似的措施。這些權力還將使我們能夠禁止俄羅斯國有和私營公司在英國籌集資金，禁止交易其證券並向其提供貸款。我們將限制俄羅斯國民在其英國銀行賬戶中的存款數額。還將對白俄羅斯實施制裁，因為該國在攻擊烏克蘭的行動中扮演了角色。”

約翰遜補充說：“總的來說，在我們已經宣布的數百個實體和個人之外，我們將對超過100個新的實體和個人實施資產凍結。這包括所有支持普京的戰爭機器的主要製造商。此外，我們還將禁止俄羅斯航空公司（Aeroflot）進入英國。接下來，在這些金融措施之上，並與美國和歐盟充分協調：我們將引入新的（對俄）貿易限制和嚴格的出口管制，類似於他們在美國正在實施的那些。包括電子、電信和航空航天等部門的一系列高端和關鍵技術設備和部件。實施該計畫的立法將於下周初提交。”

約翰遜說：“這些貿易制裁將在未來幾年內限制俄羅斯的軍事工業和技術能力。我們將從《經濟犯罪法案》中提出關於不明財富令的措施，並在下議院復活節集會前提出。我們將在復活節前進一步詳細說明將在下屆會議上納入整個法案的一系列政策，包括對公司管理局的改革和海外財產所有權登記。”

約翰遜介紹稱：“我們將在國家犯罪署設立一個新的專門的‘反盜賊統治小組’，針對逃避制裁和隱藏在英國的腐敗的俄羅斯資產，這意味着倫敦的寡頭們無處可藏。”他還補充說：“議長先生，我知道本院對將俄羅斯從SWIFT系統中剔除的可能性會有很大興趣。我可以確認，正如我一直所說的：沒有什麼是不可能的。但是，為了使所有這些措施取得成功，我們必須要有我們的合作夥伴的團結，我們在七國集團和其他論壇上的團結。”

約翰遜說：“議長先生，俄羅斯投資者已經對普京的行動是否明智作出了裁決，今天到目前為止，俄羅斯股票下跌了45%，從其價值中抹去了2500億美元，這是有史以來最大的單日下跌。俄羅斯最大的銀行：俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)跌幅高達45%，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）跌幅高達39%，而盧布兌美元彙率已跌至歷史最低點。”

約翰遜說：“我們將繼續執行一項無情的任務，把俄羅斯從全球經濟中一塊一塊地、一天一天地、一周一周地擠出去。當然，我們將利用英國在每個國際論壇上的地位，譴責對烏克蘭的攻擊，我們將反擊克里姆林宮的謊言和虛假信息的暴風雪，說出普京的選擇戰爭和侵略戰爭的真相。我們將與我們的盟友合作，滿足保護其他歐洲國家的迫切需要，這些國家不是北約成員，可能成為普京的顛覆和侵略遊戲書的目標。我們將抵制任何蠕動的誘惑，接受普京今天的所作所為作為一個既成事實。”

約翰遜說：“不能有蠕動的正常化，現在不行，未來幾個月不行，幾年也不行。我們必須進一步加強北約的防禦，所以今天我呼籲召開一次北約領導人會議，會議將於明天舉行。我將召集為聯合遠征軍（Joint Expeditionary Force）作出貢獻的國家，該部隊由英國領導，包括北約和非北約成員。上周六，我警告說，這次入侵將產生全球經濟後果，今天上午，油價已經強勁上漲。”

約翰遜說：“政府將盡一切可能保障我們自己的人民免受生活費用的影響，當然，我們隨時準備保護我們的國家免受任何威脅，包括在網絡空間。最重要的是，下議院將認識到一個艱難而沉重的事實，即我們現在生活的大陸上，一個擴張主義大國部署着世界上最強大的軍事機器之一，正試圖用鮮血重新繪製歐洲地圖，用武力征服一個獨立國家。而對於每個國家的安全來說，普京的骯髒冒險最終應該失敗，並被視為失敗。”

約翰遜強調：“無論需要多長時間，這都將是英國的堅定不移的目標，我希望本院的每一位議員，以及我們的每一個偉大的盟友，確信我們一起有力量和意志來捍衛和平與正義的事業，正如我們一直所做的那樣。我對俄羅斯人民說，他們的總統剛剛授權對一個斯拉夫同胞進行攻擊，我無法相信這種恐怖是以你們的名義進行的，或者你們真的希望這些行動會給普京政權帶來賤民的地位。”

約翰遜說：“對於我們的烏克蘭朋友在這個痛苦的時刻，我說我們與你們同在，我們站在你們一邊。你們選擇自己命運的權利是英國和我們的盟友將永遠捍衛的權利。本着這種精神，我和你們一起說榮耀歸烏克蘭（Slava Ukraini）。我向下議院舉薦這一聲明。”據英國《衛報》報導，英國此次宣布的對100多個個人和實體的制裁目標，其中包括俄羅斯最大的國防公司、俄羅斯國家技術集團 Rostec ，該公司每年出口100億英鎊的武器，以及其他四個國防公司。

此外，將被制裁的俄羅斯寡頭包括普京的前女婿、俄羅斯最年輕的億萬富翁沙瑪羅夫（Kirill Shamalov）；俄羅斯外貿銀行（VTB）銀行管理委員會主席尼科夫(Denis Bortnikov；以及俄羅斯聯合飛機製造公司總裁斯柳薩爾(Yury Slyusar)。一位外交人士說：“這些人都有國際化的生活方式。他們來到（倫敦）哈羅德百貨公司購物，他們喜歡時就住在我們最好的酒店，他們把他們的孩子送到我們最好的公立學校，而這就是被阻止的原因。”其補充說：“這樣，這些人在世界每一個主要的西歐首都基本上都是不受歡迎的人。這（將對俄羅斯寡頭們和他們的家人）造成很大傷害。”