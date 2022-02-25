俄總統新聞秘書：普京將派代表團前往明斯克與烏方談判

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俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitri Peskov）2月25日表示，普京準備派俄羅斯代表團前往明斯克與烏克蘭代表團進行談判。

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據佩斯科夫介紹，俄羅斯代表團將包括俄國防部、外交部和克里姆林宮的代表，明斯克已被選為會談地點。佩斯科夫稱，白俄羅斯總統盧卡申科已表示將為俄烏兩國談判創造所有必要條件。

佩斯科夫向媒體表示：“如你所知，烏克蘭總統澤連斯基今天說，他準備討論烏克蘭的中立地位。俄羅斯總統弗拉基米爾·普京最初說，行動的目的是幫助‘頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國’，特別是通過烏克蘭的非軍事化和非納粹化。”他補充說：“事實上，這是中立地位的一個組成部分。”

佩斯科夫說：“在這種情況下，為了回應澤連斯基的提議，弗拉基米爾·普京準備派遣一個由國防部、外交部和總統府代表組成的俄羅斯代表團前往明斯克，與烏克蘭代表團進行會談。”

澤連斯基在周五的一個新的視頻講話中再次呼籲與普京進行直接會談。澤連斯基用俄語說：“我想再一次向俄羅斯聯邦總統講話。現在烏克蘭各地都有戰鬥。讓我們在談判桌上坐下來，停止人民的死亡”。

演講中，澤連斯基回到了對俄羅斯進行國際制裁的主題，他希望這種制裁能夠更加嚴厲。澤連斯基說：“歐洲有足夠的力量來阻止這種侵略。對歐洲國家的期望是什麼：取消俄羅斯人的簽證，與SWIFT斷絕關係，完全孤立俄羅斯，撤回大使，石油禁運，關閉領空，所有這些都必須在今天擺上桌面。”

澤連斯基在講話中還直接向歐洲人民發出了呼籲。他說：“走出去，走到廣場上。要求結束這場戰爭。這是你的權利。當炸彈落在基輔時，這是在歐洲發生的，而不僅僅是在烏克蘭。當導彈殺死我們的人民時，就是在殺死所有人，所有歐洲人。”

佩斯科夫說：“呼籲你們的政府讓烏克蘭獲得更多、更多的財政和軍事援助。 因為這種幫助是對你們、對歐洲的幫助。這不僅僅是俄羅斯對烏克蘭的入侵。這是在歐洲的戰爭的開始。”

普京在周五還與中國領導人習近平進行了通話。據中方介紹，普京在通話中指出，俄方願意同烏方開展高級別談判。