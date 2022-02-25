印尼、新加坡譴責俄入侵烏克蘭 澳大利亞、新西蘭制裁俄羅斯

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在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，新加坡和印度尼西亞2月24日譴責了俄方對烏克蘭領土完整的侵犯。澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）周五宣布追加對俄羅斯制裁，針對的是俄羅斯的一些精英公民和國家杜馬議員。莫里森並表示，中國在莫斯科入侵烏克蘭的時候放寬對莫斯科的貿易限制是“不可接受的”。

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新加坡外交部發言人周四通過聲明表示，新加坡強烈譴責任何以任何借口無端入侵一個主權國家的行為。該發言人表示：“我們重申，烏克蘭的主權、獨立和領土完整必須得到尊重。我們希望軍事行動立即停止；並敦促根據《聯合國憲章》和國際法，和平解決爭端”。

印度尼西亞外交部在一份聲明中說，雅加達對“烏克蘭武裝衝突的升級”表示關切，因為它危及亞洲地區的人民和和平。

印度尼西亞外交部發言人費紮亞(Teuku Faizasyah)表示：“申明必須遵守關於一國領土完整的國際法和《聯合國憲章》，並譴責任何明顯構成對一國領土和主權的侵犯的行動”。

印度尼西亞總統佐科·維多多（Joko Widodo）在推特上發帖，雖然沒有提及俄羅斯或烏克蘭；但指出“停止戰爭。戰爭給人類帶來痛苦，使整個世界處於危險之中。”

烏克蘭駐印度尼西亞大使在雅加達呼籲：“我們也期待印度尼西亞，像世界上其他國家一樣，實施制裁，也對俄羅斯的侵略行為進行深刻的批評和譴責。”他說：“我認為，如果印度尼西亞開口說話，世界上沒有人，沒有國家，沒有地區，沒有領導人敢於忽視它”。

新西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）和總理阿德恩（Jacinda Ardern）周四發表了一份聯合聲明，再次譴責俄羅斯並呼籲俄方停止在烏克蘭的軍事行動。聲明表示：“我們呼籲俄羅斯做正確的事情，立即停止在烏克蘭的軍事行動，並永久撤出，以避免災難性的、無意義的無辜生命損失。”

據了解，在優先考慮從烏克蘭撤離本國公民的同時，東盟10個成員國的外交部長們還抽出時間起草了一份關於烏克蘭危機的聯合聲明。根據路透社獲得的聲明草案，該聲明呼籲“有關各方保持最大限度的剋制，通過所有渠道，包括外交手段進行對話，以控制局勢，防止局勢進一步升級，並根據國際法和聯合國憲章看到和平解決。”

澳洲總理莫里森周五公布了對俄羅斯的新一輪制裁，並表示接下來會有更多制裁。澳方現在對俄羅斯總統普京的25名親信、參與開發和銷售武器裝備的4個實體以及4個金融機構進行了金融限制。

莫里森說：“我要說的是，俄羅斯政府無緣無故地對烏克蘭發動了野蠻的入侵，應該譴責這種行為。我們必須確保這種暴力的、不可接受的和惡劣的行為要付出代價，必須要付出代價。”

莫里森在記者會上還談到：“我想回到這個問題上，即世界、全球社會需要實施這些制裁，並以最強烈的措辭譴責在烏克蘭發生的一切。我特別關注的是，中國沒有作出強有力的反應。”

莫里森說：“一夜之間，它被上傳，記者今天在《南華早報》上看到，在世界尋求對俄羅斯實施額外製裁的時候，他們已經放鬆了對俄羅斯小麥進入中國的貿易限制。因此，在澳大利亞與英國一起，與美國和歐洲以及日本一起採取行動切斷俄羅斯的時候，中國政府正在跟進放寬對俄羅斯的貿易限制，這簡直是不可接受的。”

莫里森說：“中國尋求在世界事務中發揮積極作用。他們說他們尋求和平，我歡迎這些情緒，我歡迎他們的評論，其中談到試圖達到一個可以停止這些暴力行為的位置。但話雖如此，你不能在俄羅斯入侵另一個國家的時候，去向他們拋出一條救生繩。”

莫里森說：“從我們看到的報告來看，這是完全不可接受的，我敦促所有國家說，現在不是放鬆對俄羅斯貿易限制的時候，我們都應該做完全相反的事情。我呼籲澳大利亞這裡的每個人，以及海外的人，注意到這一點，並敦促所有國家加入對俄羅斯的制裁。”