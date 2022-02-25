圖斯克：歐盟各國首都應“自愧不如”

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前歐洲理事會主席唐納德·圖斯克周五表示，即使俄羅斯總統普京正在轟炸基輔，一些歐盟政府仍拒絕對俄羅斯實施最嚴厲的制裁，從而“自取其辱”。

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據Politico今天報道稱，前歐洲理事會主席圖斯克抨擊阻止更嚴厲制裁俄羅斯的歐洲聯盟成員國。圖斯克在 2014 年至 2019 年期間以主席身份領導了歐洲聯盟理事會會議，他的顯而易見的譴責揭示了歐洲政治精英之間的深刻分歧，眼前這可能是歐洲大陸自二戰以來最嚴重的危機時刻。

圖斯克說，“在這場戰爭中，一切都是真實的：普京的瘋狂和殘忍、烏克蘭的受害者、落在基輔的導彈，”圖斯克在推特上寫道：“只有你的制裁是假裝的。那些阻止制裁艱難決定的歐盟政府（例如德國、匈牙利、意大利）已經蒙羞了。”

圖斯克對德國是歐盟最大、最富有的成員國和事實上的 27 個國家聯盟的領導人，數小時前，德國總理奧拉夫·舒爾茨率領一群領導人在布魯塞爾舉行的緊急峰會上阻止了更嚴厲的制裁。在這樣做的過程中，歐盟國家元首和政府首腦拒絕了烏克蘭最高領導人的個人呼籲，包括總統澤連斯基 Volodymyr Zelenskiy 和外長 Dmytro Kuleba，要求對莫斯科實施最嚴厲的制裁，包括將俄羅斯從 SWIFT 國際支付系統中剔除。

美國、英國和一些歐盟國家首都都表示支持這樣的制裁禁令，但包括德國、意大利和奧地利在內的一些國家表示，他們希望保留一些進一步的制裁彈藥。

事實上，普京已經明確表示，西方實施的制裁不會阻止他。俄羅斯對烏克蘭的殘忍軍事襲擊持續到整個星期四晚上，也一直持續到周五早上。

該報道稱，歐洲理事會通常在一致同意的基礎上運作，特別是在緊急情況下，任何一個國家通常都能夠阻止一項政策倡議，至少是暫時的。

在周四晚上峰會後的一份聲明中，圖斯克的繼任者查爾斯·米歇爾堅稱歐盟正試圖幫助烏克蘭。比利時前總理米歇爾在推特上說：“與國際合作夥伴一起，我們採取果斷行動，通過政治、財政和人道主義援助支持烏克蘭。”

但烏克蘭總統澤連斯基周五早上從基輔說，他的國家正在孤軍奮戰，而“世界上最強大的力量正在遠處注視”。據圖斯克稱，歐盟各國首都應“自愧不如”。