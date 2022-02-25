歐盟擬將凍結俄總統普京和外長拉夫羅夫資產

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據《紐約時報》2月25日援引兩名熟悉歐盟制裁草案的外交官的話報導，歐盟將凍結俄羅斯總統普京和俄羅斯外長拉夫羅夫的資產，但不會對他們實施旅行禁令，該草案尚未完全公布。一位歐盟官員周五介紹稱，歐盟正在計畫對莫斯科實施第三輪制裁，此前烏克蘭總統澤連斯基懇請歐盟和世界各國採取更快、更有力的措施，懲罰俄羅斯對烏克蘭的入侵。

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這位歐盟官員透露說，歐盟27個成員國的大使周五同意，甚至在下一波制裁被批准之前凍結俄羅斯總統弗拉基米爾·普京和外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫的歐洲資產。這位不願透露姓名的官員說：“我們正在儘可能快地行動。”他補充說，歐盟還可能針對比現在更多的俄羅斯寡頭實施制裁。

周五早些時候，烏克蘭總統澤連斯基敦促歐洲在對莫斯科實施制裁方面採取更迅速、更有力的行動，指責西方盟友在莫斯科軍隊向基輔推進時搞政治。

澤連斯基通過推特表示：“你們仍然可以阻止這種侵略”。他說，應禁止俄羅斯人進入歐盟，切斷莫斯科與SWIFT全球銀行間支付體系的聯繫，以及實行石油禁運，這些都應該成為應採取的措施。

歐盟外長們將於格林尼治標準時間周五14點在布魯塞爾舉行會議，討論一攬子制裁措施的細節。這是歐盟本周準備的第二輪對俄制裁措施，在周五凌晨舉行的緊急峰會上，歐盟領導人原則上同意了該方案。

歐盟27國領導人周五晚達成的協議意味着該集團將與美國和其他國家一起採取措施，如限制俄羅斯獲得關鍵技術和資金等。制裁還將針對俄羅斯精英，並使外交官的旅行更加艱難。但歐盟領導人選擇不遏制俄羅斯的能源進口，或在德國和意大利等國的反對下，直接切斷俄羅斯與SWIFT全球銀行支付體系的聯繫。制裁普京和拉夫羅夫個人的決定是在周五做出的。

法國財政部長勒梅爾周五在巴黎主持了一次歐盟財長會議，討論經濟後果。勒梅爾強調，將俄羅斯從SWIFT交易中剔除仍然是一個選項，但是作為最後手段。