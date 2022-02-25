法國宣布對烏提供經濟支持和防禦性裝備 馬克龍：普京想讓我們回到帝國和對抗的邏輯

法國/俄羅斯/烏克蘭

法國總統馬克龍2月24日晚參加了歐洲理事會就俄羅斯全面入侵烏克蘭舉行的緊急會議。馬克龍25日還通過法國國民議會議長理查德費朗（Richard Ferrand）和參議院議長拉爾歇（Gerard Larcher）向國會兩院發表了書面講話。馬克龍表示：“目前的危機是俄羅斯有計畫、有決定、有組織地決定入侵烏克蘭的結果。”他承諾，法國將向烏克蘭提供防禦性裝備。演講中沒有詳細說明這些裝備是什麼。

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馬克龍稍早在與兩位歐盟領導人出席記者會時發言說；“面對這種戰爭局勢，我們必須得出所有的結論。首先是普京總統的選擇，就是想顛覆歐洲歷史，讓我們回到帝國和對抗的邏輯。第二是藐視過去幾十年來俄羅斯主權簽署的所有國際法、憲章和條約的原則。面對這種選擇，我們決定預測並保持團結，而且我們從一開始就這樣做了。我們的團結首先是為了討論和給予外交的每一個機會，不天真，不讓步，通過我們與德國在所謂的諾曼底模式框架內進行的苛刻對話，以及通過幾個歐洲同事的接觸和我們的機構在最近幾周能夠進行的對話。”

馬克龍說；“不走這條路是俄羅斯總統的慎重選擇。我要感謝主席和她的團隊，他們確保在過去的一個月和幾周里，歐盟與所有英國、加拿大和美國的盟友密切合作，制定了一攬子制裁計畫，今天晚上，所有國家元首和政府首腦已經在政治上批准了該計畫的新階段。所有這些都是經過準備和設計的。因此，今天晚上我們已經決定，我不會再去看主席和主席女士剛剛詳細列出的清單，這些清單非常清楚，是初步的回應。因此，歐盟共同決定對莫斯科進行非常嚴厲的打擊，包括對個人和部門的打擊。”

馬克龍說；“這些措施還將得到政府措施的補充。而今天上午，我要求開展幾項工作，特別是關於個人財產和一系列人物的工作，以補充這些措施。這些制裁還將針對白俄羅斯政權，它是俄羅斯這次攻勢的同謀。鑒於最近幾周的事態發展，我想強調這一點。”馬克龍在周五凌晨說：“我們都同意的第二個要素，我想在這裡再談一下，顯然是對烏克蘭的支持。對烏克蘭前所未有的經濟援助已經達成一致，通過了12億歐元的宏觀財政援助方案。它將走得更遠，並將繼續調動所有財政和物質資源。我想在這裡說，法國將為烏克蘭的經濟貢獻3億歐元的額外努力，我們準備繼續提供軍事裝備和人口支持，正如我能夠對澤倫斯基總統所說。”

馬克龍說：“第三個要素是保護歐洲人以及所有國家和人民。軍事保護；我今天確認，我們通知了北約，明天我將有機會在我們將舉行的北約峰會上詳細介紹：法國將繼續充分發揮其向北約盟國保證的作用，向愛沙尼亞派遣一支新的特遣隊，作為加強的前沿存在的一部分，預計從3月起參與波羅的海天警，並且還將加快在羅馬尼亞的部署。除此之外，我記得我們是北約快速反應部隊的框架國家；我們將發揮我們的作用。正如我所說，我們將不折不扣地支持我們的盟友。”

此外，馬克龍周五通過書面講話向法國國會兩院表示：“目前的危機是俄羅斯有計畫、有決定、有組織地決定入侵烏克蘭的結果。俄羅斯軍隊在烏克蘭的俄羅斯和白俄羅斯邊境集結，違反停火和在烏克蘭東部接觸線上的挑釁行為急劇增加，俄羅斯宣布單方面非法承認頓涅茨克和盧甘斯克兩個自封的‘共和國的獨立’，明確無視2015年2月的《明斯克協議》。決定派遣俄羅斯武裝部隊進入分離主義分子控制的領土執行所謂的‘維和任務’，隨後於2022年2月24日對烏克蘭發動了高強度的武裝攻擊。”

理查德費朗閱讀馬克龍的致辭說：“我們今天注意到，俄羅斯背棄其承諾和外交途徑，正在為整個大陸選擇一場破壞穩定的對抗。通過其單邊決定和軍事行動，俄羅斯正在違反其國際承諾，並質疑尊重國家主權和領土完整的基本原則，這是歐洲和國際秩序的根本基礎。”他還談到：“作為聯合國安全理事會的常任理事國和歐盟理事會的現任輪值主席國，法國的職責有三點。”

馬克龍的致辭說：“首先，我們決不能在和平與集體安全的基本原則上讓步，堅決制裁違反這些原則的行為。這就是歐洲理事會昨天同意對俄羅斯和白俄羅斯實施一系列前所未有的制裁的原因。制裁也將影響到俄羅斯的個人，包括俄羅斯聯邦的最高領導人。其次，我們必須採取行動聲援和支持烏克蘭人民和當局。因此，我們將提供3億歐元的額外預算援助。我們也在與烏克蘭當局聯繫，向他們提供所需的防禦裝備。”

馬克龍的致辭說：“最後，我們必須確保與我們的歐洲夥伴和盟友團結一致，保護我們的主權、安全和民主。在這方面，我們將在北約框架內作出更多承諾，保護我們波羅的海和羅馬尼亞盟友的土壤，我們將加強打擊信息操縱和網絡攻擊，保護我們免受外國干涉。”

馬克龍指出：“烏克蘭戰爭標誌着21世紀的一個重大地緣政治和歷史轉折點，有可能出現帝國和邊界衝突的回歸。這一重大危機將對我們的生活、經濟和安全產生影響，制裁具有長期影響。它們從來不會沒有後果，包括對我們。但我們接受它，因為這關係到對我們價值觀的捍衛。”他強調：“在這方面，我們將採取一切必要的決定來保護我們的同胞和企業，這場磨難向所有人證實，我們的歐洲不是一個消費者的聯盟，而是一個依附於共同價值觀和原則的公民政治項目。正是在這方面，歐盟必須在能源、技術和軍事方面充分成為一個更有主權的強調力量。”

馬克龍最後說：“我知道，在合法地反對你和保證我們民主的活力的分歧之外，議會將能夠圍繞我國憲法規定的基本原則團結一致地作出反應：主權、自由和對國際法的尊重。共和國萬歲！法國萬歲！”。馬克龍當天分別與法國前總統奧朗德和薩科齊在總統府舉行了會談。他稍後參加了北約成員國領導人視頻峰會。