瑞典、芬蘭和愛沙尼亞對烏提供軍事和經濟援助 波蘭擬對俄航班封閉領空

歐洲/烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月25日通過推特感謝瑞典向烏克蘭提供的“軍事、技術和人道主義”支持。愛沙尼亞國防部常任秘書長庫斯蒂·薩爾姆(Kusti Salm)表示，愛沙尼亞將以“標槍”反坦克導彈和防空彈藥的形式向烏克蘭提供更多軍事援助。澤連斯基周五還與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）通話，澤連斯基感謝感謝芬蘭向烏克蘭撥出5000萬美元的援助。

廣告 繼續瀏覽後續

澤連斯基周五在推特上寫道：“瑞典向烏克蘭提供軍事、技術和人道主義援助。感謝瑞典總理，她的有效支持。共同建立一個反普京的聯盟!”此外，愛沙尼亞國防部常任秘書長薩爾姆當天向媒體表示：“我們將向烏克蘭提供額外的軍事援助：25000包乾糧、醫療設備、個人設備、彈藥，另外一批‘標槍’導彈和防空彈藥。”

這將是愛沙尼亞為烏克蘭提供的第二批“標槍”反坦克導彈。第一批是在2月初發送的，在俄羅斯的軍事行動之前交付給烏克蘭。此前，愛沙尼亞從美國獲得了“標槍”導彈，購買了其中一部分，另一部分作為軍事援助獲得。要向第三國供應這些武器，必須獲得擁有這種武器的國家的許可。美國給了愛沙尼亞這樣的許可。

此外，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，波蘭打算為俄羅斯航空公司關閉其領空。莫拉維茨基周五在推特上說：“我已經下令準備一項部長會議決議，這將導致關閉俄羅斯航空公司的領空。”

澤連斯基周五還已與英國首相約翰遜（Boris Johnson）和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）等外國政要進行了通話。在與波蘭總統通話後，澤連斯基指出：“我們捍衛我們的自由，我們的土地。我們需要有效的國際援助。與杜達討論了這個問題。向布加勒斯特9國呼籲提供國防援助、制裁、對侵略者施壓。我們必須一起把俄羅斯放在談判桌上。我們需要反戰聯盟。”

由羅馬尼亞波和波蘭兩國總統共同倡議的“布加勒斯特9國模式”於2015年在布加勒斯特召開首次峰會，參加這一模式的9個北約東翼成員國包括保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和匈牙利。