韓國加入對俄經濟制裁行列 韓外長：將加大對烏克蘭支援力度

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韓國總統文在寅2月24日宣布，韓國將加入對俄羅斯實施經濟制裁的行列。他發言指：“無論如何，動用武力造成無辜生命損失都是沒有道理的。”韓國外交部長鄭義溶25日在出席國會外交統一委員會全體會議時跟進說，韓國政府積極支持美國對烏克蘭的政策，將動員所有可行手段，在可承受的範圍內加大支援力度。

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文在寅周四國家安全委員會會議上表示，烏克蘭的主權、領土和獨立必須得到尊重。他說：“無論如何，動用武力造成無辜生命損失都是沒有道理的。”文在寅指出，韓國將支持國際社會旨在阻止武裝侵略、尋求和平解決爭端的努力，包括加入實施經濟制裁的行列。

此前，韓國官員在俄羅斯進一步入侵烏克蘭前的幾天里對加入國際制裁持謹慎態度，他們早些時候說，韓方對各種選項持開放態度，只有在俄羅斯發動全面入侵時才會加入國際制裁。韓國官員說，該國沒有考慮在烏克蘭危機問題上提供軍事支持或派兵。韓國總統府表示，在朝鮮政策方面，俄羅斯一直是韓國的重要合作夥伴。

據韓聯社周五報導，韓國國會統一委員會的一名議員指出，政府需要就參與對俄制裁保持謹慎態度。韓國外長鄭義溶回應說，政府前一天決定參與國際社會對俄羅斯的基本制裁，並還在對其他部分制裁措施進行考慮。

鄭義溶說，韓國政府正就此謹慎嚴密考慮，以免參與制裁影響到韓國經濟和韓企的營商環境。美方正考慮制裁俄羅斯境外結算手段的方案，但尚未付諸實施。韓方也正在密切關注相關可能性。另就當地韓國公民撤離計畫，鄭義溶表示，以當地時間24日晚上6點為準，有64名韓國公民留在當地

此外，韓國外交部第一次官（副部長）崔鍾建周五上午與美國常務副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）通話，就烏克蘭局勢等進行磋商。兩國副外長強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，敦促俄方立即停止動武，並重申堅定支持烏克蘭主權和領土完整的立場。

據韓聯社報導，崔鍾建表示，作為國際社會負責任的一員，韓國政府將積極參與經濟制裁等和平解決事態的行動。這意味着韓國將與制裁行動保持步調一致，參與美國主導的國際反俄協作。韓國外交部指出，謝爾曼感謝韓國與國際社會緊密合作並表明堅決的合作決心。

美國國務院在新聞稿中稱，俄羅斯入侵烏克蘭將帶來災難性人員傷亡和苦難，謝爾曼在會上重申團結一致對其問責的重要性。這可被解讀為美國請求韓國給予強有力的協作。

值得一提的是，韓國、美國、日本、加拿大、挪威、立陶宛、愛沙尼亞、芬蘭等民主國家共同體（CD）理事會成員國24日在官網發布聲明，支持烏克蘭的民主、主權和領土完整。聲明還強烈譴責俄羅斯對烏克蘭持續的敵對行為，並強調堅定支持烏克蘭人民對民主的渴望。