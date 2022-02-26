歐盟委員會主席：普京走上摧毀烏克蘭的道路，但他其實也是在摧毀自己國家的未來

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟委員會、法國、德國、意大利、英國、加拿大和美國的領導人2月26日晚發布聯合聲明宣布，將對俄羅斯中央銀行實施制裁，並將一些俄羅斯銀行從SWIFT國際結算系統中移除。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）當天召開記者會就這一決定表示：“隨着俄羅斯軍隊對基輔和其他烏克蘭城市發動攻擊，我們決心繼續對俄羅斯施加代價，進一步將俄羅斯從國際金融體系和我們的經濟中孤立出來。”

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馮德萊恩在講話中說：“在距離歐盟東部邊境僅幾十公里的地方，俄羅斯軍隊在入侵烏克蘭的過程中正在實施野蠻的行動。它正在進行轟炸和發射導彈襲擊，殺害無辜的人。與此同時，整個世界都在目睹烏克蘭軍隊和民眾的堅定和勇敢的抵抗。”

馮德萊恩說：“隨着俄羅斯軍隊對基輔和其他烏克蘭城市發動攻擊，我們決心繼續對俄羅斯施加代價，進一步將俄羅斯從國際金融體系和我們的經濟中孤立出來。在與（美國）拜登總統、（法國）馬克龍總統、德國總理朔爾茨、（意大利）德拉吉總理、（加拿大）特魯多總理和（英國）約翰遜首相的協調下，我們考慮大幅收緊我們的國際反應。歐盟及其合作夥伴正在努力削弱普京為其戰爭機器提供資金的能力。”

馮德萊恩說：“我現在將向歐盟領導人提議採取以下措施。首先，我們承諾確保將一定數量的俄羅斯銀行從SWIFT（國際結算系統）中移除。這將確保這些銀行與國際金融體系脫節，並損害它們在全球的運作能力。SWIFT（系統）是世界上最主要的全球銀行間支付系統。切斷銀行的聯繫將使它們無法在全球範圍內進行大部分金融交易，並有效地阻止俄羅斯的進出口。”

馮德萊恩說：“第二，我們將阻止普京使用他的戰爭資金。我們將使俄羅斯中央銀行的資產癱瘓。這將凍結其交易。而且它將使中央銀行無法清算其資產。最後，我們將努力禁止俄羅斯寡頭在我們的市場上使用其金融資產。所有這些措施將大大損害普京為其戰爭融資的能力。它們將對（俄羅斯）經濟產生侵蝕性影響。”

馮德萊恩強調：“普京走上了一條旨在摧毀烏克蘭的道路，但他所做的，其實也是在摧毀他自己國家的未來。”