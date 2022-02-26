白宮：美國準備接收烏克蘭難民

俄羅斯侵烏戰爭

2022 年 2 月 25 日，在摩爾多瓦-烏克蘭邊境，當地為來自烏克蘭的難民提供的人道救援中心。成千上萬的烏克蘭人為了逃離戰爭，越過邊界向西尋求安全。

白宮表示：美國準備接受烏克蘭難民，俄羅斯侵略烏克蘭可能導致數百萬人流離失所。

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白宮發言人普薩基(Jen Psaki) 24日向記者簡報時說，大多數逃離烏克蘭的人可能會在歐洲鄰國尋求庇護，美國政府正在與接受難民湧入的國家合作。

例如，波蘭預計將接受來自烏克蘭的100萬人，摩爾多瓦和其他國家也已設立中心，協助越過邊界的人。

美國一些州長已經表示歡迎烏克蘭難民。紐約州官員表示，逃離烏克蘭的難民可以先在紐約州居住幾個月；科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)表示，他的州已有1萬1000名烏克蘭人，他的政府將願意接收烏克蘭難民。

另據《紐約時報》報導：美軍已到達波蘭與烏克蘭接壤邊界，協助逃離俄羅斯戰火的民眾；5500名美軍在戰爭發生前抵達波蘭，在鄰近烏克蘭邊界處建立3個臨時庇護所，為逃難民眾提供食物和基本生活所需直到他們找到新的落腳處。

《紐約時報》引述美國官員的評估表示，俄國對烏克蘭的攻擊，將導致100萬到500萬人流離失所，多數人會選擇進入波蘭避難，這將是2015年以來的大規模難民潮。波蘭政府表示，波蘭邊界保持開放，波蘭已準備好接收逃難民眾，並協助他們轉機到其他地區。

除波蘭外，美軍也準備好在羅馬尼亞接應難民。到目前為止，美軍在德國和羅馬尼亞增派千人，23日又從意大利調派800人前往波羅的海區域防衛約。