歐盟宣布破例購買武器支援烏克蘭 並對俄關閉全部領空

俄羅斯侵烏戰爭

2022 年 2 月 27 日，歐盟委員會主席馮德萊恩（左）和歐盟外交政策負責人博雷利在布魯塞爾歐盟總部發表聯合聲明。提議動用歐盟資金，向烏克蘭提供武器、彈藥和其他支持。

在俄羅斯侵略軍步步逼近烏克蘭首都基輔的嚴重時刻，歐洲聯盟周日決定，將動用基金為烏克蘭購買武器和其他軍備。同時，歐盟全境將對俄羅斯關閉領空。

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歐盟委員會主席馮德萊恩周日宣布，面對俄羅斯侵略烏克蘭嚴峻形勢，歐盟將為烏克蘭購買致命性武器和其他設備提供資金。馮德萊恩補充說，歐盟這樣做實屬空前。

歐盟委員會向27個成員國提議，動用歐盟緊急基金，援助烏克蘭武裝力量，除購買武器外，還包括購買燃油以及其他保護性用品。

歐盟外交負責人博雷利表示，此舉打破了歐盟不向作戰國提供武器的先例。

據來自布魯塞爾外交渠道的消息，歐盟委員會準備動用的資金數目為四億五千萬歐元，另外增加五千萬歐元用以幫助烏克蘭購買醫療用品。

與此同時，歐盟決定將對俄羅斯關閉領空。

歐盟委員會主席馮德萊恩周日宣布，歐盟將對所有俄羅斯飛機關閉整個空域，包括 "寡頭的私人飛機"，以報復莫斯科對烏克蘭的入侵。

這位歐盟領袖表示： "我們將禁止所有屬於俄羅斯人、在俄羅斯註冊或由俄羅斯利益集團控制的飛機在歐盟領土上降落、起飛或飛行，"

連日來，歐盟多個成員國已宣布禁止俄羅斯公司進入其領空。