約翰遜：我們採取了將俄羅斯拒之於全球金融體系之外的重要第一步

英國/烏克蘭/俄羅斯

歐盟委員會、法國、德國、意大利、英國、加拿大和美國的領導人2月26日晚發布聯合聲明宣布，將對俄羅斯中央銀行實施制裁，並將一些俄羅斯銀行從SWIFT國際結算系統中移除。英國首相約翰遜（Boris Johnson）當天通過推特表示：“我們將繼續共同努力，確保普京為其侵略行為付出代價。”

廣告 繼續瀏覽後續

約翰遜在推特上寫道：“我們今晚與我們的國際夥伴一起採取了果斷行動，將俄羅斯拒之於全球金融體系之外，包括將俄羅斯銀行逐出SWIFT（國際結算系統）的重要第一步。我們將繼續共同努力，確保普京為其侵略行為付出代價。”

英國外交大臣（Liz Truss）在推特上表示：“我們繼續與我們的盟友合作，對俄羅斯施加嚴厲的代價，打擊普京用來資助其戰爭機器的手段。我們團結一致，支持烏克蘭反對這一駭人聽聞的入侵。”

據英國《金融時報》報導，這次聯合行動是西方國家對俄羅斯入侵烏克蘭所採取的最嚴厲的措施。美國此前只對伊朗、委內瑞拉和朝鮮的中央銀行實施過制裁。一位美國銀行業高級管理人員說，對中央銀行實施制裁是拜登政府最近幾周與美國主要金融集團討論的許多選項之一，以確保銀行對這種可能性做好準備。

前國際貨幣基金組織顧問、現就職於華盛頓智庫大西洋理事會利普斯基（Josh Lipsky）早些時候分析指，美國對俄羅斯中央銀行實施制裁將是“對俄羅斯經濟具有特別重大和破壞性的舉措”。

利普斯基解釋說：“一個20國集團的中央銀行以前從未被制裁過。這不是伊朗。這不是委內瑞拉。因此，將他們的中央銀行從國際金融體系中關閉，或者至少從美元和歐元經濟中關閉，是一個潛在的大規模破壞穩定的舉措”。

現在在華盛頓智庫“新美國安全中心”工作的前美國官員菲什曼（Edward Fishman）說，制裁該國央行的決定將給俄羅斯經濟帶來“毀滅性的打擊”，使將俄羅斯銀行從SWIFT系統中移除的意義黯然失色。

菲什曼說：“如果你把俄羅斯中央銀行列入（美國財政部的）《特別指定國民和被封鎖人員》清單，這將是你可以對俄羅斯實施的唯一最具影響力的制裁，而且你可以用筆一畫就完成。”他補充說：“這將使俄羅斯的外彙儲備在一夜之間無法使用。”

菲什曼解釋說，這一禁令將禁止美國實體與俄羅斯央行進行任何交易，這將意味着世界上每個人都會“對代表俄羅斯央行轉移任何資產感到恐懼”。國際金融研究所（IIF）執行副總裁勞瑞（Clay Lowery）向美聯社表示：“這些新的制裁措施，包括將幾家俄羅斯銀行從SWIFT上除名和制裁俄羅斯中央銀行，可能會對俄羅斯經濟及其銀行系統造成嚴重損害。”他補充說：“雖然關於新制裁如何影響能源的細節仍在出現，但我們確實知道，對其中央銀行的制裁將使俄羅斯更難出口能源和其他商品。”

“新美國安全中心”的兼職高級研究員津巴（Rachel Ziemba）說，儘管並不是全面將俄羅斯銀行從SWIT系統中移除，“這些措施仍將對俄羅斯的經濟造成痛苦。它們加強了本周早些時候已經採取的措施，使交易更加複雜和困難。”津巴指出，美歐多國聯合宣布的這一最新制裁措施究竟將給俄羅斯經濟帶來多大的痛苦，將取決於哪些銀行受到限制，以及採取哪些措施限制俄羅斯中央銀行的運作能力。

曾在特朗普政府時期擔任過負責反恐融資的美國財政部前助理部長比林斯利( Marshall Billingslea) 通過推特表示：“如果是對俄羅斯中央銀行進行全面制裁，這將是迄今為止對俄羅斯採取的最重要的制裁措施。但在我們看到細節之前保留判斷。同樣，在報告的SWIFT行動上也是如此。哪些（俄羅斯）銀行保持連接和哪些銀行被移除一樣重要。”