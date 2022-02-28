加拿大宣布再對烏提供武器，禁止進口俄石油 英國石油和殼牌退股俄能源企業

加拿大/英國/烏克蘭

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）2月28日宣布，隨着烏克蘭軍隊繼續對抗裝備更精良的俄羅斯軍隊地侵略，加拿大將向烏克蘭運送第三批致命武器。挪威政府周一也在一份聲明中說，將向烏克蘭運送武器，這是在俄羅斯入侵後最新一個這樣做的歐洲國家。此外，英國能源巨頭英國石油(BP)公司周日宣布，將出售其在俄羅斯石油公司(Rosneft)的股份。殼牌公司也宣布將退出與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的合資企業。

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特魯多星期一向媒體表示：“昨天，我們宣布，我們將（向烏克蘭）運送新的軍事物資，包括防彈衣、頭盔、防毒面具和夜視鏡。今天我們宣布，我們將向烏克蘭提供反坦克武器系統和升級的彈藥。”

特魯多說，加拿大武裝部隊將提供空運支持以向烏克蘭運輸物資和援助，並參與北約支持烏克蘭的其他努力。

烏克蘭政府官員和議會成員一直在呼籲加拿大及其盟友提供更多的武器，包括槍支和防空導彈，以阻止俄羅斯軍隊控制關鍵城市。在日內瓦的聯合國人權理事會上譴責俄羅斯之後，加拿大外交部長喬利（Mélanie Joly）說，她將於周二前往波蘭華沙，“確保最終順利交付”。

喬利說：“我在其中的作用是確保這些援助送到正在為自己的生命和祖國而戰的烏克蘭士兵的懷裡。”她補充說：“這正是我能夠從波蘭獲得協議的原因，以確保可以通過他們的邊界（向烏克蘭）進行交付。”

加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）於22日在推特上發布了第二次支援烏克蘭武器的照片。圖片顯示，一架加拿大皇家空軍飛機在黑暗中停在停機坪上，其貨艙里有用塑料包裹的黑色箱子。可以看到其中一個箱子上掛着一面烏克蘭國旗。阿南德上周在推特上說：“這項援助是烏克蘭要求的，與北約盟國協調，是我們本月提供的1000萬美元的致命和非致命援助之外的。”

特魯多周一還宣布，將禁止進口俄羅斯原油。他在渥太華告訴記者說：“加拿大將繼續為烏克蘭對俄羅斯軍隊的英勇防禦提供支持。我們宣布，我們打算禁止從俄羅斯進口所有原油，這個行業使普京總統和他的寡頭們受益。”根據加拿大統計局的數據，加拿大在2021年進口了價值2.89億加元（2.2804億美元）的俄羅斯能源產品。

加拿大已經向烏克蘭提供了武器和非致命性裝備支持，並支持一些制裁措施，包括支持將俄羅斯從SWIFT系統中移除。阿南德周一表示：“我們正在向烏克蘭提供更加致命的援助，我們將發送100套卡爾·古斯塔夫反坦克武器系統和2000枚火箭彈，我們將努力儘快交付。”

值得一提的是，挪威政府周一在一份聲明中說，將向烏克蘭運送武器。這一決定推翻了挪威自20世紀50年代以來的政策，即不向處於戰爭或武裝衝突風險中的非北約國家運送武器。挪威政府在一份聲明中說，挪威將捐贈多達2000件M72輕型反坦克武器。

挪威首相約斯特勒（Jonas Gahr Støre）表示：“挪威在軍事裝備出口方面有嚴格的政策，但烏克蘭現在面臨著特殊情況。”周日，挪威宣布將把其世界上最大的主權財富基金撤出俄羅斯，並承諾向烏克蘭發送頭盔、防彈衣和其他裝備。

此外，能源巨頭英國石油公司（BP）27日晚宣布，將放棄其在俄羅斯國家石油公司（Rosneft）高達19.75%的股份。BP在官方聲明中稱，本次退出可能導致其面臨250億美元的損失，這包含了140億美元的資產價值減值，以及自2013年起累積的外彙損益等價值110億美元的損失。

殼牌公司隨後亦宣布將退出與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的合資企業。殼牌公司表示，將“退出與俄羅斯天然氣工業股份公司及相關實體的合資企業”，這些企業價值約30億美元。

殼牌方面計畫出售的股份包括薩哈林2號液化天然氣（Sakhalin-II）設施的27.5%股份，Salym石油開發公司的50%股份和Gydan能源企業。

殼牌還將結束對北溪2號管道項目的參與，公司在該項目中持有10%的股份，價值10億美元。殼牌公司CEO範博登（Ben van Beurden）表示：“我們對烏克蘭的生命損失感到震驚，我們對此感到遺憾，這是威脅歐洲安全的毫無意義的軍事侵略行為造成的。”

殼牌方面介紹稱，公司在烏克蘭和其他國家的員工一直在共同努力，管理公司在當地對危機的反應。殼牌還將與援助夥伴和人道主義機構合作，幫助開展救援工作。