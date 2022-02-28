拜登與七國集團等多方領導人通話 美參議員呼籲：國防開支應在通脹基礎上增加5%。

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美國總統拜登2月28日與七國集團領導人、歐盟領導人和北約秘書長進行了共同通話。美國參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在周一另向媒體表示，拜登政府向國會提出的下一財年的預算要求必須包括在通脹基礎上的至少5%的國防開支增長。

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據白宮發表的聲明介紹：“約瑟夫·拜登總統今天主持了一次與盟國和合作夥伴的安全電話會議，討論我們對俄羅斯對烏克蘭發動的無理和無端戰爭的統一反應。各國領導人承認烏克蘭人民在面對俄羅斯侵略時的勇敢精神，並討論了他們對烏克蘭的持續支持，包括安全、經濟和人道主義援助。他們還討論了他們在努力維持全球經濟穩定，包括在能源價格方面的協調努力，以施加嚴重的代價和後果來追究俄羅斯的責任。”

聲明指出：“與拜登總統一起通話的還有加拿大總理特魯多、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、意大利總理德拉吉、日本首相岸田文雄、北約秘書長斯托爾滕貝格、波蘭總統杜達、羅馬尼亞總統伊萬尼斯和英國首相約翰遜。”

值得一提的是，在烏克蘭總統澤連斯基繼續呼籲美國及北約在烏克蘭設立禁飛區之際，白宮周一下午表示，拜登總統仍然堅定地承諾讓美國軍隊不參與到這一衝突中去。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）說：“總統一直非常明確，他不打算派美國軍隊與俄羅斯打仗。我認為在這裡需要注意的是，這基本上是朝着這個方向邁出的一步，因為禁飛區需要實施。”她補充說：“這將需要部署美國軍隊來執行，這將是一場直接的衝突，可能是一場直接的衝突，也可能是一場與俄羅斯的戰爭，而這是我們不打算參與的事情。”

此外，美國共和黨籍聯邦參議員麥康奈爾當天在一次演講中說，在最近因莫斯科入侵烏克蘭而對其實施制裁之後，必須加大軍費開支，以確保美國能夠應對俄羅斯和中國武器裝備的進步，他說（中俄）這些武器裝備的目的是讓美國軍隊遠離動蕩地區。

據路透社報導，麥康奈爾在一次發言中說：“認真應對俄羅斯和中國帶來的日益增長的威脅是這位總統的工作。”他強調：“拜登總統必須以身作則。總統的下一個預算要求必須包括高於通貨膨脹的至少5%的國防開支增長。”他補充說：“俄羅斯和中國幾十年來一直把軍事現代化作為優先事項。我們實際上已經落後了。”