歐盟委員會主席明確支持烏克蘭加入歐盟

俄羅斯侵烏戰爭

歐盟委員會主席馮德萊恩2月27日在布魯塞爾表示，烏克蘭是我們歐洲的一員，支持烏克蘭加入歐盟。

歐盟委員會主席馮德萊恩明確表示支持烏克蘭加入歐盟。馮德萊恩表示，烏克蘭目前正在反擊俄羅斯入侵，這個國家是"我們的一員"。

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馮德萊恩表示，"歸根結底，他們屬於歐洲。他們是我們中的一員，我們希望他們加入到我們中來。"馮德萊恩是在宣布歐盟27個成員國決定向烏克蘭提供資金購買武器及其裝備後，接受歐洲新聞台採訪時做了上述表示。

烏克蘭是一個擁有4400萬人口的國家，蘇聯解體後於1991年獨立，隨後一直在推動加入北約和歐盟，但一直遭到俄羅斯強烈反對。

2004年，烏克蘭爆發橙色革命，親西方的尤先科在12月26日獲得勝利，他一上台立即重申烏克蘭加入歐盟的願望，但因條件並不成熟被推後。

2008年，在布加勒斯特峰會上，時任美國總統布什準備宣布將接納烏克蘭和格魯吉亞在不遠的時間加入北約，但在激怒了俄羅斯之後，北約達成妥協，原則同意烏克蘭最終將加入北約，但沒有具體時間表。

2010年，烏克蘭親俄派亞努科維奇當選總統，啟動該國與俄羅斯和解的進程，同時仍然強調加速推動該國與歐盟的融合。但是在2013年11月，迫於克里姆林宮壓力，烏克蘭總統在最後一刻拒絕了與歐盟簽署協議，並重新啟動與莫斯科之間的經濟關係。從而導致在基輔中心爆發“廣場革命”。

俄羅斯這次發動戰爭前在烏克蘭邊境屯兵十萬，以安全為借口要求北約保證不再東擴，遭後者拒絕。普京2月21日宣布承認烏克蘭東部兩區獨立，24日下令軍隊入侵烏克蘭。