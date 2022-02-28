法外長：普京或沒想到在烏克蘭的行動會如此艱難，在他的核威脅中看到焦慮

法國/俄羅斯/烏克蘭

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）2月28日在接受BFMTV電視台採訪時表示：“我不確定普京總統是否想象到他的行動會如此困難。讓我印象深刻的是烏克蘭人民的堅韌和他們阻止俄羅斯侵佔其主權的能力。”他認為，普京正在輸掉這場溝通之戰。

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在俄羅斯全面入侵烏克蘭五天後，俄軍正面臨來自烏克蘭軍民的頑強抵抗，並且尚未成功地完全控制一座城市。就目前的烏克蘭戰事，勒德里昂評價說：“我不確定普京總統是否想象到他的行動會如此困難。讓我印象深刻的是烏克蘭人民的抵抗力量和他們阻止俄羅斯軍隊進入烏克蘭的能力。”他補充說：“這非常令人印象深刻，因為普京沒有理解，或者他理解得太晚了，他已經輸掉了溝通的戰鬥。”

勒德里昂說：“普京總統在溝通戰中敗下陣來，沒有想到會看到國際社會如此反對，歐洲人如此團結一致，支持烏克蘭人民的鬥爭。”他介紹稱：“我們正在（向烏克蘭）運送武器。歐盟還決定提供防禦設備。這就是對歐洲作為一個大權的肯定的翻譯。普京總統想分裂我們。他達成了相反的結果。”

勒德里昂指出：“應法國總統的要求，考慮到風險和威脅，我們決定將我們的大使館從基輔轉移到利沃夫。”法國駐烏克蘭大使館先前是少數仍然留在基輔的西方國家的使團。

關於普京連日來進行的核威脅，勒德里昂認為：“這是一個無用的、不相稱的、毫無意義的威脅。我在這種鼓動中看到一種焦慮”。他表示：“在我們與俄羅斯的關係中，有一個絕對的先決條件，那就是停火，以允許運送人道主義援助。今天晚上，我們將向聯合國安理會提交一份決議，要求實現這一目標。”

關於烏克蘭加入歐盟的問題，勒德里昂表示：“戰後的形勢，我希望我們儘快進入這種狀態，將導致歐盟和烏克蘭之間的關係發生變化，因為歐洲的主張非常強烈，烏克蘭人的鬥爭堪稱典範”。

勒德里昂在採訪中還談到，被取消在歐盟運營權的俄羅斯官媒“今日俄羅斯”和“俄羅斯衛星通訊社”，“是戰爭宣傳的工具，傳播虛假信息，支持侵略者。因此，它們必須被禁止，這在未來幾個小時內就會被禁止”。

勒德里昂說：“我明天將去波蘭，與波蘭和德國的部長們一起看看我們正在建立的人道主義中心的進展。我們還將建立一個基金，以收集法國地方當局為歡迎烏克蘭難民而提供的支持”。

法國總統馬克龍周一晚通過推特表示：“我與澤連斯基總統一直保持着溝通。我想讚揚他偉大的責任感。應後者的要求，鑒於人道主義局勢，我給普京總統打了電話。”

馬克龍指出：“我要求（俄方）遵守國際人道主義法律，保護平民，如運送援助。在這方面，法國向聯合國安全理事會提交了一項決議。為了防止局勢惡化，我向普京總統建議，我們在未來幾天內保持聯繫。我們將繼續我們的討論。”

此外，作為北約反應部隊部署的一部分，第一批法國部隊和裝甲車當天正在抵達羅馬尼亞。