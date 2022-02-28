烏總統澤連斯基簽署烏克蘭加入歐盟的申請書

烏克蘭/歐盟/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）2月28日簽署了要求該國加入歐盟的正式請求，敦促布魯塞爾通過特別程序儘快批准烏克蘭加入歐盟。此前，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）27日在受訪時表示，烏克蘭屬於歐盟，歐盟希望烏克蘭加入該集團。

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烏克蘭總理米加爾（Denys Chmyhal）預計，關於烏克蘭按照特別程序加入歐盟的決定將毫不拖延地作出。米加爾在Telegram頻道上寫道：“烏克蘭人早已證明，我們都是歐洲社會的一個組成部分。現在是把它寫在紙上的時候了。烏克蘭正在按照特別程序申請加入歐盟。”

米加爾指出，斯洛伐克總理黑格爾（Eduard Heger）在周日與他電話談話後提議按照新的特別程序接受烏克蘭加入歐盟。周日晚上，澤連斯基與馮德萊恩進行了通話。

米加爾說：“侵略者的行動得到了前所未有的抵抗。烏克蘭人早已做出了他們的文明選擇。我們期望毫不拖延地做出決定。正如總統所指出的，這既是可能的，也是公平的。”

馮德萊恩周日在宣布歐盟向烏克蘭提供約5億歐元的軍事和其他援助的計畫後，在接受歐洲新聞網採訪時說：“我們與烏克蘭有一個進程，例如，將烏克蘭市場納入（歐洲）單一市場。”她表示：“比如說，我們在能源網方面有非常密切的合作。這麼多我們合作非常密切的主題，而且隨着時間的推移，烏克蘭確實屬於我們。他們是我們的一員，我們希望他們加入”。

此外，烏克蘭外交部長庫列巴（ Dmytro Kuleba ）周一通過臉書表示，美國、歐盟和其他國家對俄羅斯的新制裁以及對烏克蘭的新武器援助即將到來。

庫列巴寫道：“美國、歐盟和其他國家的新制裁正在進行中。新的武器將運往烏克蘭供我們的保衛者使用。但（俄外長）謝爾蓋·拉夫羅夫，侵略烏克蘭罪行的幫兇，不再去日內瓦了，因為他的飛機不被允許通過，因為天空對俄羅斯歐洲關閉了。”

庫列巴通報了美歐等各方採取最新對俄追加制裁的情況。他介紹稱：”美國財政部已經禁止美國個人和法人實體進行任何包括俄羅斯中央銀行、俄羅斯主權財富基金或俄羅斯財政部的交易。美國財政部還對俄羅斯直接投資基金、其兩個子公司以及該基金的首席執行董事實施封鎖制裁”。