烏防長：給予俄軍士兵兩個選擇，要麼在不公的戰爭中死去，要麼投降獲補償

烏克蘭/俄羅斯/國際

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）2月28日通過社交媒體臉書表示，鑒於俄軍在全面入侵烏克蘭的行動中所面對的烏國軍民完全抵抗，烏方決定為俄羅斯士兵提供了一個選擇，“在一場不公正的戰爭中死去，或者獲得全面赦免和500萬盧布的補償。如果他們放下武器，自願投降。“

廣告 繼續瀏覽後續

列茲尼科夫等6名烏方代表在周一於白俄羅斯和烏克蘭邊境地區的談判地點，與俄方代表參加了談判。列茲尼科夫周一晚在臉書上寫道：“親愛的烏克蘭人民!在4天內，俄羅斯佔領者死傷的人數超過了5300人。數百名敵軍士兵和軍官被俘。他們中的許多人都很年輕。克里姆林宮把他們變成罪犯，使他們成為殺人犯。他們中的一些人被欺騙了，一些人被宣傳的殭屍化或被恐嚇了。”

列茲尼科夫指出：“總的來說，很明顯，大多數入侵者的動機很低。當他們面對我們英勇的保衛者的抵抗時，這就變得完全無足輕重了。而且他們感受到了烏克蘭武器的威力。但是，當他們看到沒有人用鮮花迎接他們。相反，叫囂着納粹，要求（他們）離開!”

列茲尼科夫表示：“對烏克蘭來說，人的生命是最高價值。為了拯救烏克蘭人的生命，烏克蘭國防部支持國際IT界的倡議。這非常簡單。我們為俄羅斯士兵提供了一個選擇：在一場不公正的戰爭中死去，或者獲得全面赦免和500萬盧布的賠償。如果他們放下武器，自願投降。”他補充說：“支持這項活動的資金是由全球IT行業的領導人籌集的。我們邀請俄羅斯軍隊開始新的生活。任何拒絕成為佔領者的人都會帶來和平。對於那些選擇佔領者道路的人，將不會有任何憐憫!”

就戰事最新情況，據美國新聞網站Axios周一報導，一位美國高級國防官員告訴記者稱，俄羅斯軍隊在過去24小時內向基輔推進了大約5公里，使他們在市中心外大約25公里處。該官員說，俄羅斯在烏克蘭境內派遣了近75%的集結戰鬥力，迄今已發射了約380枚導彈。該官員補充說，戰爭已經進行了五天，俄羅斯仍然沒有取得對烏克蘭的空中優勢，其地面部隊“正在耗盡汽油，並且存在後勤問題”。

在第一輪會談結束時，烏克蘭代表之一、總統澤連斯基的顧問哈伊爾·波多利亞克（Mikhail Podolyak）在推特上說，俄羅斯方面“極其偏向”。對取得突破的期望仍然很低。根據Maxar的衛星圖像，一個綿延超過17英里的俄羅斯車隊，由數百輛裝甲車、坦克、牽引火炮和後勤支援車輛組成，繼續從北部向基輔移動。一位美國高級國防官員說，俄羅斯的目標仍然是“從多個地點包圍基輔”，並佔領哈爾科夫和馬里烏波爾這兩個城市，以孤立烏克蘭東部地區。

就在俄烏和談剛剛開始的時候，烏克蘭內政部表示，在與俄羅斯交界的140萬人口的城市哈爾科夫，數十名平民被不分青紅皂白的炮擊打死，數百人受傷。2月28日，歐盟宣布，將在此前宣布的5億歐元軍事援助框架內，向烏克蘭提供戰鬥機。幾乎可以肯定的是，烏克蘭獲得的將是前華約組織成員的米格-29或蘇-25戰鬥機，以補充戰時損失。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）就此決定表示：“我們甚至要提供戰鬥機。我們談論的不只是彈藥”。他說：“我們正在提供參戰的最重要武器。”

博雷利周一在與歐盟27國國防部長舉行非正式會談後向媒體表示：“在烏克蘭外交部長提出請求後，我們立即作出回應，調動歐洲和平基金（EPF）的兩項緊急援助措施，資助向烏克蘭軍隊提供致命和非致命材料。這是歐盟有史以來第一次向第三國提供致命性裝備。我們正在盡我們所能支持烏克蘭，我們與烏克蘭人民站在一起。”

博雷利稱：“首先，歐洲理事會通過了歐洲和平基金下的兩項援助措施，這將有助於加強烏克蘭武裝部隊的能力和復原力，以捍衛國家的領土完整和主權，並保護平民人口免受持續的軍事侵略。總價值50萬歐元的援助措施將資助向烏克蘭武裝部隊提供設備和用品，包括首次提供致命設備。”

博雷利稱：“其次，歐洲理事會通過了與航空和金融有關的嚴厲限制性措施。歐盟成員國將拒絕允許俄羅斯航空承運人經營的任何飛機，包括作為營銷承運人，或任何俄羅斯註冊的飛機，或由俄羅斯法人或自然人擁有或包租或以其他方式控制的非俄羅斯註冊飛機在其領土上降落、起飛或飛越。”

博雷利指出：“此外，（歐盟）將禁止與俄羅斯中央銀行或代表俄羅斯中央銀行或按其指示行事的任何法人、實體或機構進行交易。歐盟最強烈地譴責俄羅斯聯邦對烏克蘭的無端和無理的軍事侵略，以及白俄羅斯參與這一侵略的行為。”

博雷利表示：“歐盟要求俄羅斯立即停止其軍事行動，無條件地從烏克蘭全境撤出所有部隊和軍事裝備，並充分尊重烏克蘭在其國際公認邊界內的領土完整、主權和獨立。歐洲理事會呼籲俄羅斯和俄羅斯支持的武裝編隊尊重國際人道主義法，停止其虛假宣傳和網絡攻擊。”

博雷利補充說：“使用武力和脅迫來改變邊界的做法在21世紀沒有任何地位。緊張局勢和衝突應該完全通過對話和外交手段解決。歐盟將繼續與鄰國密切合作，並重申其對格魯吉亞和摩爾多瓦共和國的主權和領土完整的堅定支持和承諾。歐盟將繼續在聯合國、歐安組織、北約和七國集團內與合作夥伴和盟友進行強有力的協調。”