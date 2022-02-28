繼瑞士之後，摩納哥宣布採納歐盟對俄羅斯制裁措施

摩納哥/歐盟/俄羅斯

摩納哥親王阿爾貝二世（Albert II）辦公室2月28日在一份聲明中表示：“根據其國際承諾，公國已經毫不拖延地通過並實施了凍結資金和經濟制裁的程序。”

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阿爾貝二世辦公室周一在一份聲明中宣布，摩納哥公國“毫不拖延地通過並實施”歐盟對俄羅斯的資產凍結和經濟制裁。

摩納哥在俄羅斯24日全面入侵烏克蘭以來的第一份官方聲明中說：“根據其國際承諾，公國已經毫不拖延地通過並實施了與大多數歐洲國家採取的相同的凍結資金和經濟制裁程序。”

聲明說，阿爾貝二世親王 “強烈譴責”這次入侵，並“支持立即停火的呼籲”。聲明說，摩納哥認為“分歧和衝突必須完全通過對話和外交途徑解決”。

摩納哥是世界上面積第二小的國家，有大約750名俄羅斯居民。法甲足球隊AS摩納哥足球俱樂部，由俄羅斯“化肥大王”雷波洛列夫（Dmitry Rybolovlev）擁有。同樣，AS摩納哥籃球俱樂部的大股東和主席也是俄羅斯人：費多里切夫（Aleksej Fedoricsev）在1月底接替了烏克蘭人迪亞德科（Sergei Dyadechko）擔任俱樂部負責人，後者現在是副主席。

摩納哥長期以來與俄羅斯有着密切的關係，俄羅斯帝國與公國之間最早的商業和政治條約和協議可以追溯到19世紀。在文化層面上也是如此，例如俄羅斯的迪亞吉列夫芭蕾舞團在20世紀初就在蒙特卡洛建立了自己的活動。