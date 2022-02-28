美印太事務協調員坎貝爾：美國可以同時專註於兩個戰區

美國/俄羅斯/印太

美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）2月28日在出席智庫活動時發言表示，儘管有烏克蘭危機，美國仍將保持對印太地區的關注。坎貝爾強調，美國以前曾同時深入參與兩個戰區，包括第二次世界大戰和冷戰期間。

廣告 繼續瀏覽後續

坎貝爾周一參加了由華盛頓智庫德國馬歇爾基金會舉辦的題為“美歐在印度-太平洋地區的合作”的研討會活動。就美國是否能同時關注歐洲和亞洲兩個地區事態發展的問題，坎貝爾表示：“這很難。它很昂貴。但它也是必不可少的，而且我相信我們正在進入一個對美國和這一代美國人（將被如此）提出要求的時期。”

坎貝爾說：“在政府內部，在白宮，有一個深刻的認識和意圖，以維持我們在印太地區的每一個參與要素。”他表示，未來幾個月將顯示美國維持與印太地區高層交往的“決心”。拜登計畫在3月與東南亞領導人舉行峰會，並在5月出席由美國、澳大利亞、日本和印度組成的四方安全對話（Quad）的領導人峰會。

據路透社報導，拜登還將在本周派出一個由美國兩黨前高級國安官員組成的代表團前往台灣訪問，以示支持。

就美國對印太地區的關注，坎貝爾說：“你將看到一系列全面的活動，在外交上、機構上......投資上，還有經濟和貿易。”

美國國家安全委員會印太事務官員拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper）說，她相信俄羅斯對烏克蘭的入侵不會轉移美國的印太目標。她說：“有一種方式是，我們現在派往烏克蘭的資源實際上與我們在印度-太平洋戰略上的努力截然不同”。

拉普-胡珀說：“這並不意味着我們不會感受到資源匱乏的時刻，但它確實意味着我們可以同時計畫這兩件事。”

坎貝爾和拉普-霍珀在發言中表示，世界正在密切關注中國對俄羅斯入侵的立場，這發生在北京和莫斯科宣布加強戰略夥伴關係三周之後。報導指，白宮呼籲中國譴責俄羅斯的行動，這是自第二次世界大戰以來對一個歐洲國家的最大攻擊。

在坎貝爾看來，中國在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上處於一個尷尬的位置，但華盛頓希望與北京保持溝通渠道暢通。他說，他相信中方領導人“一直關注”美國盟友和合作夥伴的團結，也關注俄羅斯入侵的“殘酷性”。

坎貝爾說：“不可否認的是，現在中國正佔據着一個尷尬的關係，他們正試圖維持與俄羅斯的深厚和根本的關係。”他認為，現在判斷中國會得出什麼結論還為時過早，但華盛頓已經提前向北京解釋了與俄羅斯入侵有關的風險。

坎貝爾稱：“從我們的角度來看，很明顯，俄羅斯和中國之間如此公開、如此深入的關聯，現在確實相當不舒服。”

在同一活動中，歐盟對外行動署亞太總司總司長維綱(Gunnar Wiegand）也強調有必要保持與中國的談判渠道暢通，而歐盟駐印太地區特使維森廷（Gabriele Visentin）說，烏克蘭的事件將鼓勵歐盟集團加強與亞洲的接觸。