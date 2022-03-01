俄聯邦首任外長：我呼籲所有俄羅斯外交官辭職以示抗議

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前蘇聯解體後俄羅斯聯邦的首任外交部長安德烈·科濟列夫（Andrei Kozyrev）3月1日就俄羅斯全面入侵烏克蘭表示，呼籲所有俄羅斯外交官辭職以示抗議。

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曾在1990年至1996年在俄前總統葉利欽任內擔任外長的科濟列夫周二在推特上寫道：“我呼籲所有俄羅斯外交官辭職以示抗議。”他補充說：“親愛的俄羅斯外交官們，你們是專業人士，不是廉價的宣傳員。當我在外交部工作時，我為我的同事感到驕傲。現在你們根本無法支持烏克蘭的血腥自相殘殺的戰爭。”

科濟列夫還轉發了當天在日內瓦舉行的國際裁軍談判會議上，當開始播放俄羅斯現任外長拉夫羅夫的發言視頻時，包括西方國家等許多國家的外交官紛紛離開會場，以示聲援基輔、抗議莫斯科入侵烏克蘭的視頻。科濟列夫向俄羅斯的外交官們呼籲稱：“你們也應該這樣做。”

科濟列夫表示：“的確，現在是時候停止說話，而要行動得更強硬了！俄羅斯統治者及其追隨者的主要心理健康問題是多年來西方的綏靖所滋生的瘋狂的有罪不罰意識。現在需要最大強度的藥丸，因為烏克蘭的兒童被殺害。稍後再做調整。”科濟列夫周一還接受了美國廣播公司（ABC）的採訪。他在採訪中指出，西方國家對俄羅斯採取的系列制裁措施正在奏效，並會隨着時間的推移而產生更大的效果。

科濟列夫說：“俄羅斯向烏克蘭支付賠款的時間將會到來，類似於二戰後的德國。我明白你不能為一個人的生命買單。但是，為了後代，為了重建城市，你認為誰會為這些戰爭罪行買單？俄羅斯將（會這樣做）。”

俄羅斯現任外長拉夫羅夫曾是科濟列夫在外交部的下屬。科濟列夫日前在推特上拋出他們二人過去到訪白宮的舊照，並稱：“拉夫羅夫，今天理所當然地受到美國和歐盟的制裁，在90年代是我的副手。他曾經支持過我。今天，如果他在我身後，我會注意我的背後。”