法國對烏追加1億歐元人道主義援助 澳洲宣布提供5000萬美元軍事援助

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法國外交部3月1日在一份聲明中表示，法國已向烏克蘭進一步撥出價值1億歐元的財政和人道主義援助。澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）當天稍早在召開國家安全會議後宣布，將響應烏克蘭總統澤連斯基的呼籲，為北約提供價值約5000萬美元的資金用於為烏克蘭購買導彈和彈藥。

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據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，莫里森於當地時間周二中午召開國家安全會議後宣布，將響應烏總統澤連斯基的呼籲，為北約提供約7000萬澳元（5000萬美元）的資金用於為烏克蘭購買導彈和彈藥。此外，莫里森總理還宣布澳大利亞還將提供3500萬澳元（2500萬美元）用於人道主義支援。

莫里森說：“我們正在響應澤連斯基總統的呼籲：他說‘我們需要的是彈藥，而不是搭車’，而這正是我們正在做的事……我們將提供5000萬美元來支持烏克蘭，包括非致命性和致命性的援助……我們說的是導彈，我們說的是彈藥。”

莫里森說：“我們將與北約合作...... 我不打算談及細節。因為我不想提醒俄羅斯政府他們要做什麼準備，但我可以向他們保證，這就是衝你來的。”他同時表示，澳大利亞政府將烏克蘭公民的赴澳簽證申請作為“最優先事項”進行處理。

莫里森說，澳大利亞的經濟利益已經成為目標，所以聯盟黨政府“絕不會退縮”。“為了澳大利亞的利益和當今世界的自由民主，在專制者和獨裁政權之間畫清界限...... 我們不能缺席。這直接關係到澳大利亞的國家利益，”他說。

法國外交部周二通過聲明宣布：“面對俄羅斯入侵烏克蘭造成的人道主義局勢，應烏克蘭當局的要求，法國決定調動1億歐元的一攬子資金，為受衝突影響的民眾提供應對措施。”聲明指出：“除了向非政府組織和多邊組織提供財政支持外，我們的援助還採取了緊急人道主義援助的形式”。

周二，又有價值8噸的援助物資離開法國前往烏克蘭，聲明還說，“正在考慮為烏克蘭開展其他人道主義援助行動”。聲明說，法國還將向波蘭的烏克蘭難民提供援助。法國已經通過波蘭向烏克蘭運送了33噸緊急援助，其中包括帳篷、毛毯和睡袋。聲明稱，這些物資已於周一交付給烏克蘭當局。

此前，法國總統馬克龍25日表示，法國將向烏克蘭提供3億歐元的額外預算援助，包括防禦裝備。馬克龍1日還與日本首相岸田文雄舉行了電話會談，確認將緊密合作應對俄羅斯軍事進攻導致緊張升級的烏克蘭局勢。岸田文雄表示，“為守住國際秩序的根基，國際社會必須團結起來採取堅決行動”。

據共同社報導，圍繞對俄制裁，岸田文雄支持美國和歐盟將俄部分銀行排除在國際結算系統“環球銀行間金融通信協會”（SWIFT）之外的做法，表示計畫加入該舉措。