法經濟和財政部長：我們對俄的全面經濟和金融戰爭將導致俄羅斯經濟的崩潰

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法國經濟和財政部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）3月1日在接受採訪時就西方國家對俄採取的制裁措施是否有效的問題表示，制裁對俄羅斯經濟的影響是“令人敬畏般的有效”。在俄羅斯總統普京日前下令全面入侵烏克蘭的情況下，他指出：“我們將對俄羅斯發動一場全面的經濟和金融戰爭。”

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勒梅爾周二早上在接受Franceinfo電台採訪時表示，西方國家對俄羅斯的相關制裁將保持到位，直到“弗拉基米爾·普京在烏克蘭恢復到更好的意圖”。歐盟委員會、法國、德國、意大利、英國、加拿大和美國的領導人2月26日晚發布聯合聲明宣布，將對俄羅斯中央銀行實施制裁，並將一些俄羅斯銀行從SWIFT國際結算系統中移除，這是自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，西方國家所採取的對俄最為嚴厲的制裁和經濟限制政策。

勒梅爾指出：“我們要針對俄羅斯系統的核心，我們針對的是弗拉基米爾·普京，我們針對的是（俄羅斯）寡頭，但我們也針對整個俄羅斯經濟，俄羅斯人民也將付出後果。”他補充說：“制裁必須迅速、嚴厲打擊，我們已經看到了效果。”就西方國家對俄羅斯的制裁效果，勒梅爾舉例說：“盧布已經崩潰了30%”，“俄羅斯的外彙儲備正在像陽光下的雪一樣融化”。

勒梅爾說：“弗拉基米爾·普京著名的戰爭寶盒已經減少到幾乎沒有。”他指的是俄羅斯高達逾6300億美元的外彙儲備，其中超過4000億美元已被存儲所在地的七國集團（G 7）國家凍結，另有存在俄羅斯國內的價值1390億美元的黃金無法與他國交易，僅剩840億美元投資於中國債券的人民幣資產可用。

普京當局無法動用絕大部分的俄羅斯外彙儲備則意味着俄政府面對盧布大幅貶值將很難直接干預。時間一長，這很有可能引發銀行破產、惡行通貨膨脹和企業大範圍倒閉及失業率高增等現象。

勒梅爾談到：“因此，我們將導致俄羅斯經濟的崩潰。”他警告說，已經注意到俄羅斯的“市場崩潰”、利率上升和“通貨膨脹的增加”。他補充說：“制裁是有效的，經濟和金融制裁甚至是令人敬畏般的有效。”

勒梅爾強調：“不想對歐洲在這個問題上的決心留下任何模糊的印象”。他介紹稱，還有“一攬子制裁”目前正在接受審查，歐盟委員會的相關建議應該在周二上午到達。

勒梅爾說，他準備與歐盟一起，“準備新的加強經濟和金融制裁”，七國集團還計畫在“今天下午”就這一問題舉行會議，然後在周三舉行歐洲財長會議，以“確保這些制裁的良好實施”。

勒梅爾說，這些來自西方國家的制裁措施“將被應用到弗拉基米爾·普京在烏克蘭恢復更好的意圖為止”。他還請大家意識到一個事實，“即美國和歐洲一起，是迄今為止地球上最強大的經濟和金融大陸”。他認為，歐盟“正處於發現其經濟實力的過程中”。

勒梅爾指出，作為西方國家對俄制裁的一部分，盟國和夥伴將要凍結的俄羅斯資產總額占“近1萬億美元”。他補充說：“我們將對俄羅斯發動一場全面的經濟和金融戰爭。”此外，法國還打算打擊存在於其境內的俄羅斯寡頭資產。勒梅爾表示，目前還不知道這些寡頭在法資產的數量。他指出，就目前而言，受歐盟制裁的俄羅斯寡頭名單包括“488名人物”，但沒有具體說明有多少人在法國存有資產。

勒梅爾指出：“我已經成立了一個工作隊，以確定所有俄羅斯寡頭，他們的財產，他們在法國的資產，在寡頭自己的名下，他們的配偶（的名下），他們的孩子（的名下），他們的房地產公司。這樣他們就不能躲在財務安排後面。”他承諾，“確保這不是簡單的凍結，而是扣押資產”。

勒梅爾警告說：“我們正在與總理府進行合法合作，以便將凍結變成扣押，我們將觸及俄羅斯權力的核心（......），沒有一個寡頭會從我們的網絡縫隙中落出，這是我們的目標。”

勒梅爾強調，如果有必要，西方已經準備好對俄羅斯“重新加強制裁”，正如愛麗舍宮前一天所說。法國總統府周一表示：“當務之急是提高普京總統的戰爭成本”，已經採取的制裁“比普京總統預期的傷害更大。”這些制裁也將影響歐洲國家的經濟。但在勒梅爾來看來：“受影響的是俄羅斯，而不是歐洲”。

勒梅爾說：“這是我們向所有想挑戰地球上民主國家的有效性、政治分量的專制政權發出的信息。”面對俄羅斯對烏克蘭“這種蓄意的侵略”，他指出，歐洲也已經“意識到有必要在軍事上武裝自己”。