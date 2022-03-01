法經濟和財政部長：普京將直接和個人對其本國民眾的困難負責

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法國經濟和財政部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）3月1日在接受採訪時表示，俄羅斯總統普京“將對其本國人民的（經濟）困難直接和個人負責”。

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勒梅爾周二在巴黎接受美國有線電視新聞（CNN）採訪時說，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，西方國家對莫斯科實施的經濟和金融制裁的後果“首先是對弗拉基米爾·普京，首先是對寡頭，首先是對俄羅斯的金融和經濟體系，但也會對俄羅斯民眾產生副作用。”

勒梅爾強調：“我們不想傷害俄羅斯民眾，但通過實施經濟和金融制裁，當然，弗拉基米爾·普京將直接和個人對其本國民眾的困難負責。”

周二早些時候，勒梅爾透露，隨着美歐等國對俄羅斯發起“經濟和金融戰爭”，價值近1萬億美元的俄羅斯資產已被西方制裁所凍結。他在採訪中告訴CNN主持人阿曼普爾說，這些制裁措施有效地大大損害了俄羅斯的經濟，並向克里姆林宮發出了一個明確的信息。

勒梅爾說：“當你看到（俄羅斯經濟）目前的情況時，制裁證明是有效的。”他補充說：“盧布已經貶值了30%。讓我們看一下俄羅斯市場。俄羅斯市場上已經減少了30%。讓我們看看在俄羅斯發生銀行擠兌的風險。我們已經對俄羅斯經濟造成了......嚴重的損害，對俄羅斯金融系統造成了嚴重的損害，我們將堅持這條路線，這是一條非常強有力的路線，以使人們了解我們的決心，即：對弗拉基米爾·普京說停止。”

勒梅爾說：“我認為，我們必須通過實施這些制裁和對俄羅斯經濟造成這種損害，來表明我們面對威脅的完全決心，因為這是我們目前手中的武器。”他補充說：“我真的認為，俄羅斯當局對歐洲國家（所展現出）的完全決心感到驚訝。”