澤連斯基向歐洲議會講話：我們在為自由、生存和成為歐洲的平等成員而戰

烏克蘭/歐盟/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）2月28日簽署了要求該國加入歐盟的正式申請，敦促布魯塞爾通過特別程序儘快批准烏克蘭加入歐盟。澤連斯基3月1日還以視頻的方式向歐洲議會發表了講話。他在講話中向歐盟呼籲：“我們已經證明了我們的力量。我們已經證明，至少我們和你們是完全一樣的。所以證明你們和我們在一起。證明你們不會讓我們離開。證明你們確實是歐洲人。”

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歐洲議會周二舉行了針對俄羅斯入侵烏克蘭事件的全體大會。澤連斯基通過視頻的方式向歐洲議會發表了激動人心的演講，呼籲支持烏克蘭加入歐盟，並在演講結束後獲得了在場的歐洲議會議員和歐盟官員們的長時間的起立鼓掌。

澤連斯基面對歐洲議會的議員們表示：“非常感謝，親愛的在這次會議上的（歐洲議會）主席和媒體朋友們，你們知道在過去的幾天里，我不知道如何歡迎和問候大家，因為我不能說早上好，也不能說下午好或晚上好，我不能這樣做，這是事實。因為每天對某些人來說，這一天是不好的，對某些人來說，這一天是（生命的）最後一天了。”

澤連斯基談到：“我今天說的是我的公民，烏克蘭的公民，他們正在通過付出最終的代價來捍衛自由。我很高興我現在在這裡看到的和聽到的，我很高興能感受到這種氣氛，團結一致的氣氛。我很高興我們今天團結了你們所有的人，所有的歐洲聯盟的國家。但我不知道，這將是他們必須付出的代價，這對我來說，對我們來說，對每個烏克蘭人來說，對我們的國家來說是一個悲劇。我的意思是這個高昂的價格，非常高昂的價格，成千上萬的人被殺害，兩次革命，一堵牆和遭受長達五天的被俄羅斯聯邦全面入侵的價格。”

澤連斯基說：“你知道，我不會讀紙張上寫的東西，因為我國在生活中的紙上階段已經結束，現在我們面對的是現實，我們面對的是被殺害的民眾的真實生活。你知道，我相信今天我們正在為價值觀、權利、自由、為和你們一樣平等的願望而付出生命。我們正在送走我們最好的人，最強健的人，最堅信價值觀的人，烏克蘭人是不可思議的，我們經常喜歡說，我們將贏得每個人。”

澤連斯基說：“我很高興你們不僅在談論它，而且你們可以看到它。我們確實，我們將克服每個人。我相信，我相信，有一句話: 歐洲對烏克蘭的選擇。這就是我們努力的方向，也是我們要做的事情，所以我想聽聽你們對我們說的話，我們可以從你們那裡聽到烏克蘭對歐洲的選擇。”

澤連斯基說：“我在這裡有一些休息時間，因為我們在導彈襲擊和轟炸之間有休息時間。今天早上對我們來說是一個非常悲慘的日子，兩枚巡航導彈擊中了哈爾科夫，這個城市位於俄羅斯聯邦的邊界上。那裡總是有許多俄羅斯人，而且那裡有（兩國人們之間）熱情的關係。那裡有20多所大學。”

澤連斯基說：“這是一個擁有我國最多的大學的城市，那裡的年輕人聰明、伶俐，人們一直聚集在那裡，在我國最大的廣場上慶祝所有的慶祝活動，那個廣場叫做自由廣場。這是全歐洲最大的廣場，這是真的，這被稱為自由廣場。你們能想象今天早上兩枚巡航導彈擊中了這個自由廣場，數十人被殺害，這就是自由的代價。”

澤連斯基說：“我們正在為我們的土地和自由而戰。儘管我們國家的所有城市現在都被封鎖了，但沒有人可以進入和干預我們的自由和國家。請你們相信我，今天（在烏克蘭）的每一個廣場，不管它們叫什麼，從今天起，它們將被稱為自由廣場，在我們國家的每個城市（都會是如此）。”

澤連斯基說：“沒有人會打垮我們，我們很強大，我們是烏克蘭人，我們希望看到我們的孩子活着，我認為這是一個公平的願望。昨天，有16名兒童被殺害。普京總統會一次又一次地說：這是某種行動，我們正在建設一個軍事基礎設施。我們的孩子們在哪裡？他們在什麼樣的軍事工廠工作？他們用什麼坦克或發射巡航導彈。普京昨天就殺了16個人。”

澤連斯基說：“我們的人民非常有動力，非常有動力。我們在為我們的權利、自由、生命而戰，現在我們在為生存而戰，這是我們的最高動力，但我們也在為成為歐洲的平等成員而戰。我相信，今天我們向大家展示的正是我們的實力，有了我們，歐洲聯盟將更加強大，所以沒有你們，這是肯定的。烏克蘭將是孤獨的。”

澤連斯基說：“我們已經證明了我們的實力，我們已經證明了至少我們和你們是完全一樣的，所以請證明你們和我們在一起，證明你們不會讓我們離開，證明你們確實是歐洲人。之後，生命將戰勝死亡，光明將戰勝黑暗。榮耀屬於烏克蘭，謝謝你們！”

澤連斯基在發言前後都得到了全場的起立鼓掌，在他講話期間，同聲傳譯人員多次幾度哽咽。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）周二還在推特上說：“歐盟現在能做出的最好決定是接受烏克蘭成為該組織的一個新的正式成員。”

庫列巴補充說：“歷史性的時刻需要作出重大的歷史性決定，這可以改變事件的流向”。他敦促歐盟領導人“毫不拖延地”接納烏克蘭加入歐盟。