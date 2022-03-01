英國政府警告 普京將對烏克蘭的戰爭罪行“負責”

英國副首相，多米尼克·拉布 (Dominic Rabb) 今天周二（3月1日）警告說，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京將必須對於他在烏克蘭犯下的可能定罪為戰爭的罪行“負責任”。

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在英國日前強烈譴責俄羅斯總統普京對烏克蘭的軍事行動是“野蠻”和“無正當理由”的攻擊後，英國副首相，多米尼克·拉布周二警告俄羅斯總統弗拉基米爾·普京，指出他將必須對於他在烏克蘭犯下可能的戰爭罪行“負責任”。

同樣也是司法部長的多米尼克·拉布 (Dominic Rabb) 在英國天空新聞台(SkyNews) 上表示：“普京和莫斯科的指揮官都很清楚，他們將對在烏克蘭領土內所犯下的任何違反戰爭法的行為負責。” 他還補充道。 “我們對此戰爭罪行為將不視而不見。，”

國際刑事法院（ICC）檢察官卡里姆汗周一宣布：要“儘快”開始對烏克蘭局勢進行調查。

英國此前曾強烈譴責俄羅斯總統普京對烏克蘭進行的“野蠻”和“無正當理由”的攻擊。英國首相鮑里斯·約翰遜，並承諾將對俄羅斯實施英國“有史以來規模最大和最嚴厲的”一攬子經濟制裁，：包括凍結所有在英國的俄銀行，將其排除在金融體系外，並大力推動把俄羅斯從SWIFT國際快速支付體系中剔除等的一系列制裁措施，而且英國還將繼續向烏克蘭提供經濟和防禦性武器援助。