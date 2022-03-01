馬斯克SpaceX星鏈上網終端抵達烏克蘭 俄軍空襲基輔電視塔

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烏克蘭副總理費多羅夫 (Mykhailo Fedorov)2月28日在推特上發布的照片顯示，美國太空探索技術公司 (SpaceX) 向烏克蘭發去了一輛裝滿星鏈用戶終端的卡車，意味着在這些終端的幫助下，烏克蘭部分地區將重新獲得網絡服務。此外，烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）3月1日證實，入侵的俄羅斯軍隊襲擊了基輔電視塔。

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費多羅夫2月26日通過推特向SpaceX公司創始人馬斯克求助，希望該公司能夠建設星鏈衛星互聯網地面站，以幫助改善烏克蘭的衛星互聯網接入服務。面對費多羅夫的求助，馬斯克也做出回應：“星鏈服務已經在烏克蘭激活，更多用戶終端正在運送途中。”

費多羅夫周一在推特上傳的照片顯示，SpaceX公司向烏克蘭發去了一輛裝滿星鏈用戶終端的卡車，初步統計，這些終端數量為150台。之後，馬斯克也證實了這件事。當費多羅夫發推文向馬斯克表示感謝時，馬斯克回復： “不足掛齒。”

根據監測組織 Netblocks的一份報告，隨着俄羅斯向烏克蘭發起軍事行動後，烏克蘭的互聯網服務一直在經歷“嚴重的中斷” 。據了解，到目前為止，SpaceX 已經入軌了 1700 多顆衛星，其中部分衛星會經過烏克蘭上空。

然而，烏克蘭卻沒有地面站可以接收星鏈網絡信號，最近的地面站位於波蘭沃拉·克羅博斯卡(Wola Krobowska)村。據烏克蘭《基輔獨立報》周二報導，烏克蘭對SpaceX的星鏈衛星互聯網系統進行了成功測試。

報導指，速度達到每秒200兆比特以上。馬斯克向烏克蘭提供了該系統，以確保俄羅斯軍隊無法破壞烏克蘭的互聯網連接。

而就在當地時間周二下午5點左右，烏克蘭電視頻道數分鐘前停止了廣播。俄羅斯軍隊襲擊了基輔電視塔。烏克蘭內務部長顧問格拉先科在他的Telegram頻道上寫道：“普京的納粹分子剛剛襲擊了基輔電視塔”。烏克蘭內務部表示，一些頻道的備份廣播將“在最快的時間內”啟動。

據國際文傳電訊社(Interfax)援引烏克蘭國家緊急救援部門的話報導，基輔電視塔遭空襲，現已造成5人死亡，5人受傷。