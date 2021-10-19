正常呼吸就能传播结核病菌 医界需调整防治策略

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（法新社巴黎19日电） 在重要会议发表的一项研究显示，光是呼吸就足以传播导致结核病的细菌。这项发现可能迫使医学界重新评估数十年来仅关注咳嗽的遏制策略。

南非开普敦大学（University of Cape Town）研究团队使用最先进设备，测量了39名结核病患者体内的「结核分枝杆菌（Mycobacterium tuberculosis, Mtb）」。

他们观察正常呼吸、深呼吸和咳嗽时释放的气溶胶，结果发现5分钟后，这3种气溶胶都内含危险细菌粒子。

虽然咳嗽产生的Mtb数量是呼吸的3倍，但研究指出，由于人们整天都在呼吸，因此光是呼气就可能产生空气中逾90%以上的Mtb。

结核病向来都是世界头号传染病杀手，平均每年在全球造成约150万人死亡，最近才被COVID-19（2019冠状病毒疾病）超越。

慢性咳嗽是结核病的主要症状。目前相关研究主要都集中在有症状者身上，然而，正如COVID-19一样，人们可以在无症状情况下携带病菌。

研究负责人丁克尔（Ryan Dinkele）表示，上述发现可能解释了为什么目前筛检并治疗（症状严重到觉得自己必须就医）结核病患者的方法，可能不足以防止其传播。

丁克尔告诉法新社，「这显示，病患就医治疗前，就可能已大规模传播Mtb。」

他还说，这项尚未经过同行评审的研究显示，应利用气溶胶而非传统上用来诊断结核病的痰液来断定病患是否具传染性。

丁克尔指出，若想控制这种疾病，不仅需要找出潜在早期传播者，还需采取措施防治，例如增加建筑物内的空气流通、过滤和消毒。由于这些装置可能所费不赀，「这使得较贫穷国家难以推动这类变革」。

根据世界卫生组织（WHO）统计，世界上大约有1/4人口感染结核病菌，但其中只有5%到15%的人发病，他们多数生活在低收入与中等收入国家。

© 2021 AFP