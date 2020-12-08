武汉肺炎全球确诊逾6754万例 超过154万人病亡

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（法新社巴黎8日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间8日11时（台湾8日晚间7时），全球至少154万5320人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），超过6754万770例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有4291 万9500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球7日通报新增7992人病殁、51万4050起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1390死）、俄罗斯（562死）与义大利（528死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计28万3746人病故、1495万5025例确诊，至少571万4557人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（17万7317人丧生、662万3911例确诊）、印度（14万958人丧生、970万3770例确诊）、墨西哥（11万74人丧生、118万2249例确诊）及英国（6万1434人丧生、173万7960例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有150人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（110人）、义大利（100人）、西班牙（100人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计46万228死、1355万3620例确诊；欧洲累计45万176死、1997 万4714例确诊；美国和加拿大共计29万6459死、1537万3711例确诊。

亚洲共计20万1034死、1280万7177例确诊；中东地区共计8万2370死、352万6408例确诊；非洲共计5万4111死、227万4696例确诊；大洋洲共计942死、3万448 例确诊。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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