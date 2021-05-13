武汉肺炎全球逾1亿6036万例确诊 超过333万人病殁

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（法新社巴黎13日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间13日10时（台湾13日晚间6时），全球至少333万3603人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），至少1亿6036万4910例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球12日通报新增1万3903人病殁、74万6250起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（4120死）、巴西（2494死）、美国（855死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计58万3685人病故、3281万4946例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（42万8034人丧生、1535万9397例确诊）、印度（25万8317人丧生、2370万3665例确诊）、墨西哥（21万9590人丧生、237万1483例确诊）及英国（12万7640人丧生、444万1975例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有299人染疫丧命；接下来依序为捷克（279人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（273人）、北马其顿（247人）和蒙特内哥罗（246人）。

从区域来看，欧洲累计110万1783死、5191万5478例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计96万6303死、3030万8622例确诊；美国和加拿大共计60万8441死、3411万7546例确诊。

亚洲共计39万4321死、3114万8830例确诊；中东地区共计13万6348死、816万8271例确诊；非洲共计12万5338死、466万742例确诊；大洋洲共计1069死、4万5425例确诊。

© 2021 AFP