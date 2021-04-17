武汉肺炎死亡病例全球破300万 确诊近1亿4000万

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（法新社巴黎17日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间17日10时（台湾17日晚间6时），全球至少300万955人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），至少1亿3986万9290例确诊。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球16日通报新增1万2767人病殁、82万9597起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（3305死）、印度（1341死）与美国（946死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计56万6224人病故、3157万5640例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（36万8749人丧生、1383万2455例确诊）、墨西哥（21万1693人丧生、229万9939例确诊）、印度（17万5649人丧生、1452万6609 例确诊）及英国（12万7225人丧生、438万3732例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，捷克是死亡率最高国家，每10万人就有265人染疫丧命；接下来依序为匈牙利（256人）、波士尼亚-赫塞哥维纳（237人）、蒙特内哥罗（226人）和保加利亚（216人）。

从区域来看，欧洲累计101万9932死、4768万4522例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计85万7194死、2698万3874例确诊；美国和加拿大共计58万9757死、3267万8847例确诊。

亚洲共计29万4047死、2084万2457例确诊；中东地区共计12万1646死、722万8724例确诊；非洲共计11万7359死、440万9712例确诊；大洋洲共计1020死、4万1161例确诊。（译者：曹宇帆）

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