武田CEO：药厂应透明揭露COVID-19疫苗风险

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（法新社东京20日电） 亚洲最大药厂武田公司（Takeda）的执行长韦柏接受法新社访问时表示，各药厂对于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的相关风险和益处，都必须「非常透明」揭露。

日本的武田药品公司是全球数一数二大药厂，本身虽未研发COVID-19疫苗，但已与数家药厂签订在日本配销疫苗的合约，并且也正在试验一种COVID-19疗法。

韦柏（Christophe Weber）受访时说：「我们必须做好情况应对，推出产品的方式要非常透明，并提供最详尽的教育。」

韦柏曾在英国药厂葛兰素史克（GlaxoSmithKline）服务近20年，2014年进入武田，隔年接下执行长一职。他强调：「药品或疫苗从来都非完美，…总是有一些副作用。」

不过，法国籍的韦柏看好药厂能适切说明COVID-19疫苗的风险和益处，甚至认为目前推动的接种计画，有机会降低全球对疫苗持续增强的怀疑和直接反对声浪。

韦柏表示：「这观察起来将很有意思。民众对疫苗抱持的犹豫态度很强，尤其在某些国家，即使许多疫苗正保护人们免于得到他们从未见过的疾病。如今差别在于，大家都亲眼目睹冠状病毒的冲击，…因此这或许真能再度展现疫苗的价值。」

武田10月已和日本政府及美国药厂莫德纳（Moderna）签约，明年上半年将进口5000万剂疫苗在日本配销。武田也与美国生技公司诺瓦瓦克斯（Novavax）签订疫苗研发和配销合约，条件是仍在进行中的临床试验成功。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP