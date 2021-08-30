殉职美军回家了 拜登赴空军基地迎灵

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（法新社德拉瓦州多佛空军基地29日电） 当军机载着覆盖国旗的棺木，出现在美国德拉瓦州多佛空军基地时，总统拜登闭着眼，头微微后倾，手放胸前，向这些在阿富汗恐攻中殉职的美军致敬。

一片寂静中，只听得到痛失亲人的家属低声啜泣。

武装组织「伊斯兰国」（IS）上周在阿富汗首都喀布尔国际机场附近发动自杀炸弹攻击，13名美军丧生，他们的遗体今天由军机载至德拉瓦州多佛空军基地（Dover Air Force base），由拜登亲自迎灵。

戴着白手套的军方人员步伐一致地缓步前进，将安放在特制金属棺木内的遗体，移放到等候的灵车上。

拜登的夫人吉儿（Jill）、国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）、国务卿布林肯（Antony Blinken）、一些军方官员和政要也参加了这场迎灵仪式。灰暗的天色下，殉职美军的家属们特别被安排站在一段距离外，以免他们被摄影机拍到。

距离华盛顿约2小时车程的多佛基地几乎就是战争殉职军人魂归故国的同义词，在这里迎接殉职美军，被视为美国总统最严肃的职责之一。

除了这13名殉职美军，26日在喀布尔国际机场外发生的自杀炸弹攻击，还造成100多名阿富汗人丧命。

© 2021 AFP