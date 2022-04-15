残杀美国人质 IS「披头四」成员被定罪

（法新社美国亚历山卓14日电） 美国法院今天裁决恶名昭彰的伊斯兰国（IS）基层小组「披头四」（Beatles）成员艾谢克（El Shafee Elsheikh），因在叙利亚谋杀4名美国人质有罪。

广告 继续浏览后续

过去曾是英国国民、33岁的艾谢克在为期两周审判后，联邦陪审团将他被控的8项罪名定罪。

艾谢克遭控劫持人质；密谋杀害美国公民，包括记者佛里（James Foley）、索特罗夫（Steven Sotloff）及援助工作人员卡西格（Peter Kassig）和穆勒（Kayla Mueller）；以及支持恐怖主义组织。

佛里的母亲黛安（Diane）说：「这是我们不需要炸弹或子弹来伸张正义的一天。我真的认为正义获得了胜利。」

穆勒的父亲也乐见陪审团做出有罪裁决，他说：「我们都看见美国司法系统发挥它最大的功能。」

12人组成的陪审团花了两天讨论共不到6小时，最终达成一致决议。

蓄胡的艾谢克戴着口罩，看不出任何情绪波动，但遭杀害的美国人质数名亲戚坐在旁听席，轻轻擦拭眼中的泪水。

艾谢克和另一名前披头四成员、38岁的柯提（Alexanda Amon Kotey）2018年1月在叙利亚境内被库德族部队掳获，接着交由驻伊拉克美军处置。

他们在2020年被转送至美国受审。柯提在2021年9月认罪，面临终身监禁，将于4月29日判刑。

© 2022 AFP