殖利率回落投资人趁机进场 亚股反弹收红

广告 继续浏览后续

（法新社香港1日电） 股市投资人上周经历沉重卖压后，今天稍获喘息。美国公债殖利率回落，也提供市场亟需的支撑。加上美国总统拜登的振兴案在联邦众议院通过，多重因素促使亚洲股市今天亮丽反弹。

观察家提醒，投资人仍担忧，全球经济预料复苏，将刺激通货膨胀升温，进而迫使利率比原本预期提前升高，造成过去一年推升全球股市的一大支柱消失。

包括日本、韩国和欧洲联盟（EU）等数个地区的中央银行为了安抚市场，周末纷纷重申承诺，将维持超级宽松货币政策直到不再需要为止。澳洲央行更带头采取行动，宣布扩大收购资产以压低公债殖利率。

另一方面，娇生（Johnson & Johnson）研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）单剂疫苗，传出已获美国监管当局放行的消息，为加快接种计画铺路，也增添今天利多行情。

亚股上周重挫后，今天带来逢低进场机会，加重买气。东京股市收盘劲扬2.4%，雪梨股市收高1.7%，香港股市收涨1.6%，上海、雅加达和马尼拉股市全都收高逾1%，新加坡、威灵顿和曼谷股市也全收红。首尔和台北股市则因假日休市。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP