毅力号火星上造氧 地球以外第一次

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（法新社佛州甘乃迪太空中心21日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，火星探测车「毅力号」持续创造历史，昨天成功将火星大气的二氧化碳转化成氧，是第一次在另一个行星造氧成功。

NASA太空技术任务副局长鲁伊特（Jim Reuter）表示：「在火星上把二氧化碳转化成氧，是非常重要的第一步。」

「毅力号」（Perseverance）用的是其右前方内建、麻省理工学院（MIT）设计的「火星氧气就地资源利用实验仪」（Mars Oxygen In situ resource utilization Experiment, MOXIE）来制造氧，这个汽车电池大小的金盒子利用电力和化学特性分解二氧化碳分子，成功制造出氧。

由于二氧化碳是由1个碳原子与2个氧原子组成，MOXIE制造氧的副产品是一氧化碳。

MOXIE不仅可制氧供未来登上火星的太空人呼吸，往后火箭回程，也无须从地球拖大量氧气过去作为推进剂，可望替人类未来探索铺路。

MOXIE第一份成绩单是制出5公克的氧，相当于一个太空人执行正常活动10分钟需要呼吸的量。MOXIE原本设计是每小时可制造最多10公克氧，工程师现在将进行更多实验试着提高产量。

MOXIE以镍合金等耐热材质制造，可耐摄氏800度高温，上面薄薄的黄金涂层，则可确保它不会散发热气导致车「毅力号」受损。

麻省理工学院工程师赫克特（Michael Hecht）表示，一吨版本的MOXIE可制造约25吨氧，供火箭从火星发射所需。

由于火星大气有96%都是二氧化碳，从火星大气制造氧，会比从火星地表下抽取冰来制氧可行许多。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP