毅力号甜蜜点拍摄火星全景照 协助探究陨石坑

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（法新社华盛顿24日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天公布火星探测车「毅力号」登陆地点的壮观全景照，探测车摄影机将协助科学家评估杰哲罗陨石坑的地质历史和大气状况。

毅力号（Perseverance）上周成功登陆火星杰哲罗陨石坑（Jezero Crater）平坦地区。这张全景照显示陨石坑边缘，以及远方面对古老三角洲地区的悬崖。

这幅景象是透过探测车桅杆360度旋转拍摄而成。桅杆配备双变焦镜头，能拍摄高解析度影片和画面。

亚利桑那州立大学（Arizona State University）地球与太空探索学院的贝尔（Jim Bell）表示：「我们正好坐落于能发挥最佳效益的甜蜜点（sweet spot），能以许多方式看到不同特徵，这些特徵与『精神号』（Spirit）、『机会号』（Opportunity）和『好奇号』（Curiosity）发现的特徵类似。」」

精神号、机会号和好奇号是先前进行火星任务的3台探测车。

NASA表示，探测车摄影机将协助科学家评估杰哲罗陨石坑的地质历史和大气状况，并在探测车最后返回地球时，判断值得进一步检验的岩石和沈积物。

NASA于22日公布毅力号在火星录下的第一段录音，可以听到这颗红色星球上微风的劈啪轻响。

NASA也公布毅力号登陆火星的影片，毅力号主要任务是要搜寻这颗红色星球上过去的生命迹象。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP