比先前判定更老 最早人类化石之一有23万年历史

（法新社巴黎12日电） 今天公布的研究报告指出，学者使用火山灰定年法发现已知最古老的智人化石之一，可能比先前所知的年代还要再早3万5000年。

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1967年在衣索比亚出土的基比许奥莫人（Kibish Omo I）化石只含骨骸和头盖骨碎片，难以直接定年，专家长期以来对其年代众说纷纭。

2005年地质学家分析出土地点下方的岩石层，判定基比许奥莫人至少有19万5000年历史，是当时发现历来最古老的智人化石。

但今天这份研究的主要作者、英国剑桥大学火山专家魏达尔（Celine Vidal）告诉法新社：「还有很多不确定。」研究报告刊登于顶尖科学期刊「自然」（Nature）。

她说，要知道更精确的年份，就得分析化石上方厚重的火山灰，「但因为火山灰太细，几乎细如面粉，当时几乎不可能做到」。

多亏了现在更精细的方法，魏达尔团队得以断定这层火山灰来自沙拉（Shala）火山爆发。

根据这份研究，火山灰显示基比许奥莫人所在地点有23万3000年历史，误差值为2万2000年。

研究共同作者、古人类学家穆尼耶（Aurelien Mounier）表示：「时间往前推了一大段。」他还说，新测定的年代，也更符合最新的人类演化理论。

至今发现最古老的智人遗骸，是2017年在摩洛哥出土的化石，至今30万年历史。

© 2022 AFP