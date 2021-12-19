比利时不满防疫措施民众又上街 警方强势驱离

（法新社布鲁塞尔19日电） 不满COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施的比利时民众今天又走上街头，并与警方爆发冲突，维持秩序的员警则是强力驱散朝他们丢掷石块的年轻人。

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法新社报导，警方指出，这次上街抗争的群众大约3500人比前两次少，他们从布鲁塞尔北站（Gare du Nord）出发，目的地是欧盟总部附近的一座公园。

不过一小撮主要是身穿黑色帽T的年轻人与维护通往欧盟总部交通要道的镇暴警察爆发冲突。当时欧盟的要员正在会见来自非洲的各国领袖。

由于变异株Omicron入侵欧洲多国并蔓延扩散，比利时的单日新增确诊病例约莫1万例，当局开始收紧防疫规范。

总理德克鲁（Alexander De Croo）领导的政府将在22日会商以敲定新的防疫措施，于此同时，邻国荷兰已下达耶诞节封城令。

比利时的疫苗接种行动还算成功，并且已开始注射加强剂，不过仍有少数人质疑强制疫苗接种与认证措施，或者反对封城。

法新社记者现场目击，镇暴警察强势驱离，扔掷石块与瓶子的民众窜逃至五十周年纪念公园（Jubilee Park），而便衣警察则逮捕数个滋事民众。（译者：曹宇帆）

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