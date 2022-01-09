比利时与捷克民众不满防疫管制 数千人走上街头

（法新社布鲁塞尔/布拉格9日电） 病毒变异株Omicron引发的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情来势汹汹，欧洲各国政府拟加强防疫管制，但是对此感到不满的比利时与捷克民众，今天纷纷走上街头。

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法新社报导，不同于先前参与人数较多的示威游行，这回警方虽然仍强行执法，团团围住朝向欧盟总部行进的群众，但并未引发暴力冲突。

警方估计，大约5000人参与这次的抗争，他们行经市区高喊自由等口号，并挥舞着痛批「疫苗独裁」的标语。

警方表示，游行开始前即逮捕11名挟带爆竹的民众，抗议群众抵达终点时又逮捕30人，因此前有少数人朝镇暴警察扔掷「物体」。

之前近几周的抗争沦为警民在街头对战，警方并发射催泪瓦斯及强力水柱，不过今天的抗争因警方严密部署，游行算是和平落幕。

这回镇暴警察在通往欧盟总部的主要街道架设铁丝网，还有无人机于上空盘旋及备妥两辆强力水柱的镇暴车。

根据当局统计，去年12月30日至今年元月5日，比利时平均单日新增确诊为1万7531例，169人因染疫住院治疗，比前一周分别增加96%及28%。

至于在布拉格，因不满当局针对特定族群及行业的从业人员实施强制疫苗接种，数以千计的民众走上街头。

抗议民众聚集在布拉格市中心温瑟拉斯广场（Wenceslas Square），他们质疑当前疫苗的效力，并且反对给孩童注射疫苗，随后展开游行并高喊自由等口号。

昨天捷克境内多个城市也爆发类似抗争，但声势不如布拉格。去年12月初，前政府下令超过60岁以上民众，还有医护人员、警察、消防队员及医学生强制接种疫苗。

这道防疫管制令原定今年3月生效，但仍有可能喊卡，因去年12月底由总理费亚拉（Petr Fiala）筹组的新政府，打算撤销强制高龄长者接种疫苗的措施，不过随着疫情的发展，仍不排除针对若干族群强制施打疫苗，预计费亚拉领导的政府将在2月中宣布防疫决策。

捷克总人口约1070万，670万人已完整接种疫苗，超过280万人则已接种加强剂。（译者：曹宇帆）

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