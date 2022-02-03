比利时冬奥女将隔离IG泪诉求援 成功返选手村

（法新社北京3日电） 北京冬奥比利时女子俯卧式雪橇选手梅勒曼斯抵达中国后验出感染COVID-19，被先后送往不同隔离设施，恐影响出赛。她昨天发片泪诉处境获得回应，现已重返选手村并报平安。

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25岁的梅勒曼斯（Kim Meylemans）在抵达北京后确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），立即从北京延庆区选手村移往一座隔离设施。后来虽多次验出病毒阴性反应，仍在几天后被一辆救护车送往另一隔离地点。

梅勒曼斯原以为自己会被送回选手村，没想到却是转到另一座隔离中心，须再待上7天，但她的参赛项目却在11日就要展开预赛。

梅勒曼斯昨天在Instagram（IG）发布影片，向粉丝泪诉内心沮丧。她说：「显然我难以因应这个情况，所以我请求大家给我一些时间来思考下一步，因为我不确定，自己能否应付再这样隔离14天，还要能参加奥运赛事。」

国际奥林匹克委员会（IOC）和比利时奥会（Belgian Olympic Committee）得知梅勒曼斯的处境后，已出面协助，将她移往选手村的一个地点。

梅勒曼斯今天在更新近况影片中说：「看来我的影片和我国奥会的努力真的奏效。晚间11时35分有人来敲我房门，我就被护送到选手村。」

「我现在虽然在隔离厢房，但至少回到了选手村，我感到安心。我在这里比较能够训练，谢谢大家。」

比利时奥会说明，梅勒曼斯未来7天将在选手村接受「密切观察」，她「仍然可以在赛道上训练，但必须单独进行。她在选手村将单独住在一个房间，且这段期间每天将采检2次」。

这是梅勒曼斯第2次参赛冬奥，她4年前在平昌冬奥赛绩是第14名。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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