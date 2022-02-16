比利时拟修法 劳工可望周休3日

（法新社布鲁塞尔15日电） 比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）今天宣布，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情时代下劳动法令有所改革，将提供劳工要求每周工作4天的权利。

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德克鲁与多位部长彻夜协商后，今天告诉记者：「COVID-19时期迫使我们更有弹性地工作，劳动市场需要适应这种情况。」

变革中以4天工作制最引发关注，新规将允许员工从过去5天改在4天内完成38小时的工作，可望实施永久的周休3日或一天的亲子日，且都没有减薪。

在新法的弹性原则下，雇员也可选择在某周工作更长时间，而在下一周减少工时。

不过任何请求都需得到老板批准，这意味在实践上，只有在大企业工作者才有机会选择这种弹性工时，因为工作量比较容易分配。

这项措施还不会立即生效。工会将在修法前对法律草案发表意见，然后在国会表决前，负责提供建议给政府的国务委员会（Council of State）将审查法案。

观察家预期新法将在今年中生效。

根据经济合作暨发展组织（OECD），比利时平均每周工时35.5小时，相较之下，法国为36.5小时，美国38.7小时，英国36.3小时。

在欧盟成员国比利时之前，冰岛和日本等国已于去年试行4天工作制。

© 2022 AFP