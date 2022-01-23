比利时范爱特凡珂返国前检测阳性 澳网选手第2人

（法新社墨尔本23日电） 比利时网球女将范爱特凡珂（Alison Van Uytvanck）今天成为澳洲网球公开赛第2位打包返国前COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检阳性的球员，她说，自己「症状非常轻微」。

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范爱特凡珂19日在女单第2轮不敌中国选手王蔷，20日和丹麦选手陶森（Clara Tauson）搭档又在女双首轮落败。

范爱特凡珂在个人IG贴文表示：「我离开墨尔本返回比利时前的筛检结果是阳性。」

「我目前在隔离中，遵循所有规定。我的症状轻微，期待下次回来会更强。」

法国选手洪柏特（Ugo Humbert）则是首位已知染疫的选手，他19日透露，他在离开澳洲前的筛检呈现阳性。

澳网对球员的筛检是选择性并未强制，促使男子第3种子、德国男网好手兹韦列夫（Alexander Zverev）说出，他担心「有些选手已染疫」。

在墨尔本公园球场的官方出席者，像是工作人员，每天接受快速抗原检测，结果为阴性才能继续待在现场。

澳网选手也收到快筛试剂，但并非强制检测，只有在出现症状时才会强制要求他们筛检。

澳洲网球协会主席提列（ Craig Tiley ）上周替澳网防疫规定辩护，澳网规定所有球员抵达澳洲必须有PCR检测，每5至7天必须再检测。

「目前为止，这套规定运作良好，也很成功。」

© 2022 AFP