比利时4岁男童疑被保母绑架 遗体在荷兰寻获

（法新社海牙17日电） 荷兰警方宣布，上周失踪的4岁比利时男童，遗体在荷兰被发现。警方已逮捕一名34岁男子，他是男童的保母，为绑架他的嫌犯。

广告 继续浏览后续

比利时男童韦伯克莫斯（Dean Verberckmoes）因为没有被保姆带到祖父母家，随后他的家人通报失踪。

今天，荷兰警方在该国西兰（Zeeland）的人工岛内尔蒂扬斯（Neeltje Jans）上，发现男童尸体。

荷兰警方也宣布，他们拘留了一名34岁的比利时男子。荷兰媒体报导，那名男子名为Dave De K，是男童的保母。

警方表示，这名男子在荷兰城镇梅尔凯克（Meerkerk）遭到逮捕，梅尔凯克位于男童陈尸地东北方约120公里处。

荷兰媒体报导说，男童在被家人通报失踪前，一直和他家庭的友人待在一起。

警方表示，犯嫌和男童最后一次被看到是12日时，地点是比利时安特卫普（Antwerp）附近城市圣尼克拉斯（Sint Niklaas）。

荷兰官员在收到男童可能于该国的资讯后，发动大规模搜索行动。

荷兰警方今天早上发布「安珀警报」（Amber Alert），那是在发现儿童绑架案件后发出的通知，上面会有对儿童的描述和照片。

警方今晚发布声明表示，一架警用直升机参与搜救行动，调查人员发现一个「可能的犯罪现场」。那份声明指出，大约在当地时间晚间10时，警方发现「一具失去生命迹象的儿童遗体」。

警方在推特（Twitter）短讯上证实，那是失踪男童的遗体，并对参与搜寻的人员道谢，同时对男童家属表达哀悼之意。

© 2022 AFP