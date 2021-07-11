比利时90岁老妇 同时染上2种变异株病逝

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎11日电） 比利时研究人员今天表示，国内一名90岁老妇在同时染上2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）的Alpha变异株和Beta变异株后病逝，还强调这样罕见的现象恐怕遭到低估。

这名妇人独居、并未接种疫苗，接受居家照护，3月间多次跌倒后被送往比利时城市亚斯特（Aalst）OLV 医院治疗，同一天验出COVID-19阳性反应。

起初妇人血氧浓度良好，后来病情却急转直下，5天后不幸病逝。

医疗人员采检是否有任何「高关注变异株」（variants of concern）时，发现妇人身上同时存在最早在英国发现的Alpha变异株和最早在南非发现的Beta变异株。

主导这项研究的OLV医院分子生物学家万克柏根（Anne Vankeerberghen）说：「当时比利时正流行这两种变异株，所以这位女士有可能是从两个不同人身上感染两种不同病毒。」

「遗憾的是，我们不知道她是如何遭到感染。」

万克柏根表示，目前很难判定合并感染是否对这名患者病情迅速恶化发挥了作用。

这项研究正在欧洲临床微生物暨感染症会议（European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases）上发表，尚未提交医学期刊刊登。

万克柏根在新闻稿中表示，目前虽然「没有这类合并感染的其他公开案例」，但「这样的现象恐怕遭到低估」。

她指出，这是由于高关注变异株采检有限；她呼吁提高使用PCR快筛方式来侦测已知的变异株。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP